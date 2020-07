PEŠIĆEVA BILA NORMALNA PRE ĐILKOŠA IZ BRUSA, ON LUNU VRTI U KRUG: Kristijan bez dlake na jeziku o SVIM rijaliti igračima

Kristijan Golubović progovorio je o svojim budućim cimerima u rijalitiju.

On je svakog učesnika opisao do detalja, a počeo je od Stanije Dobrojević.

O STANIJI

Sve je super, tu smo na bazenčiću. Biće to moj veliki problem, ja sam perfekcionista, a drugi su kontra. Ja pravim šou sam po sebi, tako sam rođen. Taj Tomović me pominjao u kontekstu trećeg lica, nije me lično uvredio kao ona dripčina Lazić. On je pričao kako je ona bila sa dripcem na "Farmi", a pošto sam bio na paradajz banji, nisam mogao da odgovorim, pa samo morao preko mojih društvenih mreža jedan demant. U nekim momentima sam spominjan ovako i onako, čak i od Stanije, naš odnos je bio drugarski, čak i posle tog plaćanja kad je zatajila ona. Mi smo imali poslovan dogovor.

O LEPOM MIĆI

Ja ne volim perfidnu prefiganost bosanskog kelnera, on sazna sve o ljudima kroz neki druželjubiv odnos, a na kraju te seče.

O MIKIJU ĐURIČIĆU

Ja sam sa Mikijem u odličnim odnosima, pričali smo o svemu i svačemu, najmanje o kriminalu i to mi najviše prija. Daj malo da pređemo na vedrije teme.

O RADETU LAZIĆU

On je dao sebi mnogo za pravo. Znaš kako to ide, dva auta stanu i njega nema više. Nismo u rijalitiju. Snimiću vam kako idu suze. On ne može mene da zakači slučajno. Rade Lazić jedino da uđe u rijaliti da ga isprangija.

O JELENI PEŠIĆ, LUNI ĐOGANI I MARKU MILJKOVIĆU

Jelena Pešić je bila normalna, ali je poremetilo druženje sa đilkošem iz Brusa, izigrava nekog Don Žuana, vrteo Lunu u krug. Neinteresantan, on je muška Stanija Dobrojević. Drugačije je kad si sultan, a on je klasičan sponzor, njemu se vidi da nema emocije prema njoj. I ja bih voleo Ivanku Tramp. Žao mi je Lune, nije umela da se kontroliše. Trebala je da spusti loptu. Ja imam sina 25 godina, mogao bih Luni savet da dam.

O BANETU ČOLAKU

Jao, Čolak je svima široko poznat. Padao je u nesvest u zatvoru, pravio suze od bala, to nisam video nigde, ide iz krajnosti u krajnost. Čim mu se neka dopadne, on bi da pravi decu i da se ženi.

