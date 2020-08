BRANIO JE U RIJALITIJU, SAD GNUSNO OPTUŽIO Lepi Mića raskrinkao Maju i Janjuša! Otkrio detalje njihovih TAJNIH SUSRETA!

Lepi Mića prokomentarisao je Maju Marinković i njenu vezu u rijalitiju sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ne mogu da kažem da je Maja loša osoba. Interesantna je njuška. Želim joj sve najbolje. Nadam se da će da nađe svoju sreću. Pisala sam Maji da pozdravi Takija, kad sam videla da je plakao. Ona je svesna da je pogrešila, javno je priznala. Maja je sinoć rekla da nije sa njim, ja joj verujem. Nadam se da će naći slobodnog dečka - rekla je Mima za Maju.

- Ja sam bio pozvan na ručak gde je sve bilo montirano da se sretnu Maja i Janjuš. Oni sami to montiraju. Ja nisam želeo da idem tu zbog toga. Meni su rekli da će tu biti samo Maja i Dragana. Janjuš se pojavio posle 5 minuta. Prešao sam za drugi sto. Odjednom paparaco se pojavljuje. Sve je naručeno. Maja nije došla. Pre toga su oni bili zajedno, gde je Maja bila sa jednim mojim prijateljem i javila mi se na njegov telefon. Janjuš je bio s njom na tom ručku. To je bilo u blizini Petrovca na Mlavi. Maja me ubeđivala 2 meseca da nije sa Janjušem. Maja se sinoć branila nemoćno, Janjuš još nemoćnije. Janjuš nije imao zgodniju devojku od Maje, ona ga je time opčinila. Janjuš je nju kupio poverenjem. Maja sad tera inat, ona ne dozvoljava da bude pogažena kao pikavac. Samo okretanje Janjuševe supruge je bezobrazno, ona pokazuje da nije zgažena time, i da ona drži slovo u celoj priči - nadovezao se Mića.

