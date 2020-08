MAJA MARINKOVIĆ OŠTRO O JEZIVIM OSUDAMA! Sa Lunom se ovoga MENJALA, a Marka joj je PREPUSTILA?

Maja Marinković bez dlake na jeziku progovorila je o brojnim osudama javnosti, a zatim i naglasila da se sa Lunom Đogani svojevremeno menjala garderobom. Mnogo toga je, naime, i ostalo u Beloj kući "Zadruge", jer ona to nikada nije potraživala nazad. Takođe, ona je ujedno i istakla kako je prva bila sa Markom Miljkovićem, sa kojim je Luna sada u vezi.

Dušu je otvorila nakon uključenja izvesne gledateljke iz Švajcarske, koja se telefonskim putem uključila u emisiju u kojoj je ona gostovala.

"Nisam psiholog da studiram tuđe ludilo, ali sam psihijatar. Pozdrav za Ivanu, i Maju, iako me je malo razočarala. Pozdrav za Kulićke, dete ko joj je napravio, Nenad? Smej se sebi, a ne meni. Ja imam takvih slučajeva puno. Ivana, budi hrabra, bilo šta se desilo, sama si kriva za sve. Lepo izgledaš. Majo, ti si tatu toliko ponizila da ja više nemam šta da ti kažem. Kad se setim prošle godine, kad ti je tata dolazio, koliko se čovek isplakao... Mnogo mi je bilo žao tog čoveka, a ti si ga ponizila. Nemoj da mi kažeš da ti nije bilo lepo dok si to radila. Trebalo je svoj nivo da držiš. Ivani zameram što je bila sa istim. Devet meseci je izdržala, mogla je da ih reže sve redom. Kulići nek se ismeju u svojoj kući, pa onda u tuđoj. Ja se ne bih spustila na vaš nivo. Ti nisi išla u školu, krečila si ljudima zidove", rekla je gledateljka.

"Dete je moje, liči na Ivana i na moju mamu. Nikada nisam izgovorila da je Željko Nenadov sin. Ime oca je nepoznato u krštenici. Ja sam ga rodila, ja sam mu mama. Ja znam sve da radim, i moleraj", brecnula se Miljana Kulić.

"Nije bitno čiji je, on je naš. Rodila ga je moja ćerka. Vi niste psihijatar, vi bi to voleli", nadovezala se bila Marija Kulić.

"Priznala sam grešku. Ja nisam ni rekla da mi nije bilo lepo", rekla je tada Maja, pa prokomentarisala i tvitove koji su je "sačekali" o "nakitu koji je ukrala zadrugarkama, nevraćenoj odeći... pa sad i preuzetim muževima".

"Ja sam rekla kada smo menjale garderobu, i Luna je rekla da smo pozajmljivale jedna drugoj. Mnoge stvari su ostale, samo što se ja nisam spuštala na nivo da tražim stvari", oštra je bila Maja.

"Luni je bilo gore, jer je bilo prvi put. Narod je nije plasirao. Od pete na trinaestu. Trebalo je slobodnog muškarca da nađeš", naovezala se Kulićka.

"Ja ne tražim da me narod nagradi. Ja sam pogrešila. Niko ne može da me kupi, niti treba da me nagrađuje za grešku. Marko Miljković kada je ušao prošle sezone, bio je slobodan i ja sam prva bila sa njim", naglasila je Maja.

