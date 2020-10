ALEKSANDRA JE NAIVNA, POKUŠALA SAM DAVLJENJEM SEBI DA ODUZMEM ŽIVOT: Majka rijaliti učesnice POTRESENA, napraviće OVAJ KORAK!

Slobenka Lunise, povređena je i razočarana postupcima Filipa Cara, koji je njenu ćerku Aleksandru Nikolić povredio u više navrata, a kako sama ističe, mnoge će izvesti pred pravdu suda za izgovorene laži o njenoj ćerki.

Ona je u potresnoj ispovesti kroz suze govorila da njenoj ćerki Aleksandri "Zadruga" nije trebala jer sve te trenutke gledajući nju teško podnosi. Kako Slobenka navodi u jednom momentu je htela sama sebi da oduzme život, ali je ipak sam Bog pogledao pa je čvrsto odlučila da uđe u Belu kuću i osveti se svima koji su udarili na mladu Nikolićevu:

- Mnogo mi je teško da je gledam takvu, ne mogu da je prepoznam. Ona je jedno fino i vaspitano dete. Moja Aleks je previse dobra, naivna, dete koje je dobrog srca i misli da su oko nje svi dobri. Mnogi su videli kako Anakonda njoj smešta i ogovara je. Moja ćerka nema tamo iskrenu drugaricu sve hoće da je iskoriste, a ona je previše dobra i naivna svima veruje - rekla je Slobenka, pa nastavila priču odnosa Aleksandre i Cara:

- Te noći kada se to desilo izeđu njih dvoje kada je on udario na moju Alex i kada je završila u zatvoru na pravdi gospoda Boga, ja sam pokušala da udavim samu sebe, da oduzmem sebi život. Imala sam te ožiljke na vratu danima. Nisam razmišljala niočemu, bila sam pogubljena, popila sam tablete, ali ni to me nije smirilo - rekla je naša sagovornica, pa dodala:

- U momentu sam shvatila ako to dete izgubi mene, ona je u životu izgubila sve. Ja sam joj jedina podrška, za nju živim, za nju postojim, za nju sam stvarala i samo za nju sam se borila - govorila je Aleksandrina majka vidno potresena.

Na iznošenje komentara zadrugara na račun svoje kćerke i gledajući sve to Aleksandrina mama Slobenka je najavila karambol te da više neće to gledati skrštenih ruku nego odlučila da uđe u "Zadrugu 4" i pokaže gde je kome mesto:

- Verujte mi da sam ja bila tamo takođe bi završila u zatvoru. Očekujte moj ulazak u "Zadrugu" poskidaću im sve maske. Neću štedeti nikoga. Sve što je Aleksandra poživela vratiću im duplo. Neki su već i na sudu, a ima ih još mnogo koji će da budu pa nek se oni igraju rijalitija - zaključila je majka Aleksandre Nikolić.

