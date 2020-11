NATAŠA RADAN I ANĐELO PROGOVRILI O BEBI! Otkrili sve detalje, a evo da li su smislili IMENA ZA DECU!

Nataša Radan i Anđelo Ranković su pričali o njihovom problemu koji su zajedno napravili.

"Anđelo, da li ti je pao teret?", pitao je Bora.

"Mnogo mi je laknulo. Otišli smo u hotel, trebala je da odradi taj test, ali nije mogla, jer joj se nije p*škilo. Posle toga, smo ostali tu, odradili smo test i bila je jedna crta", rekao je Anđelo.

"Hvala Bogu da je tako. Ja nisam osećala da će test biti pozitivan, nego pritisak ovih ljudi me je malo uzbudilo, imalo je i to dosta... Ali sam očekivala da test bude negativan. Bar još jednom ću uraditi test. Ja bih volela da idem kod ginekologa i pre sledećeg testa, jer bi mi to više značilo", rekla je Radanova.

"Anđelo, da li bi bio srećan kad bi postao otac i kako bi se zvao ako bi bilo muško?", upitao je Bora.

"Naravno da bih bio srećan, ali nismo razmišljali o tome", odgovorio je Ranković.

"Ne znam, pričaćemo kasnije, pa ćemo ti reći", rekla je Nataša.

