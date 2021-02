HVALA BOGU, REŠIO SE BEDE! Posle RASKIDA s Miljanom, Danijelov prijatelj otkrio da zadrugara zanima samo ONA!

Posle žestokog i burnog raskida Danijela Višića i Miljane Kulić, Danijel najbolji drug Stefan presrećan je što je ta veza pukla.

"Jao, ja ne znam šta da vam kažem. Danijel nas je sve iznenadio tom vezom, ali hvala Bogu pa je to gotovo, rešio se te bede. On nije takav lik napolju, i super da se rešio te osobe sa dijagnozom. Uništila mu je stvari kafom, to mu je dokaz da mora da vodi računa sa kim tamo ima kontakt", rekao je Stefan.

"Veruj, on je lud momak, menjao je devojke često. Ja se nadam da neće više da ponovi ovakvu grešku, a inače sam primetio da se druži sa Sanjom Stanković, ne bi me čudlio da je bacio oko na nju" rekao je Stefan.

