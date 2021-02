POBILI SE BIVŠI LJUBAVNICI! Danijel oborio Miljanu na krevet, Nišlijka ga išutirala, obezbeđenje ih RAZDVOJILO! HAOS (VIDEO)

Danijel Višić je obećao Miljani Kulić da će joj presesti boravak u rijalitiju zbog toga što mu je uništila stvari posle raskida, a ona je otišla do sobe za rehabilitaciju da uzme posteljinu.

Miljana je otrčala do apartmana da odnese posteljinu, pa se vratila do rehaba, gde je nastao novi haos. Miljana je ponovo polila stvari Danijelu, a on je pokušao da je skloni sa kreveta.

Ispiš*ću ti se po faci čim mi se bude prip*šalo - rekao je Danijel. Skloni se od mene - rekla je ona.

Obezbveđenje je uletelo da ih razdvoji, a Miljana je nastavila da baca stvari.

J*baću i tebe i mamu kad dođe, p*šaću po vama - poručio je Danijel bivšoj devojci.

