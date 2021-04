ŠOK INTERVJU MAJE MARKOVIĆ Prvi put progovorila o EKSPLICIRNIM snimcima i Alenu, a ono što je rekla o Ša i Sandri Rešić je strašno

Starleta Maja Marković, pošto je izgubila u duelu sa Filipom Carem, napustila je imanje Zadruge, sačekao ju je njen zvanični dečko bivši učesnik Alen Hadrović.

Susret je bio veoma emotivan, čak su i zaplakali i oboje su jasno dali na znanje da se i dalje vole i da su nesalomivi uprkos svim preprekamai nedaćama koje su im se dešavale u poslednjih sedam meseci.

- Sve vreme sam samo o Alenu mislila i samo on mi je bio vodilja da budem strpljiva i sačekam da izađem. Mislila sam stalno na njega. To mi je dalo snage da ostanem i kada je on napustio Zadrugu. Nisam dovodila u pitanje to da li će me čekati. Ja sam u njega sigurna. Znala sam kakvu smo priču imali sve ovo vreme.

Svašta je isplivalo o tebi. Klip gde si bila pijana, pa onaj gde moliš bivšeg Jovicu za seks

- Iskreno, to me je malo brinulo, ja nisam znala šta je izašlo ni kako to sve izgleda. Nisam mogla noćima da spavam u Zadruzi, pluća su me bolela, srce me je žigalo od brige. Mislila sam na svoje, kako je njima. Nije to svejedno. Imam dete, sina, i na njega sam mislila. Baš mi je to sve bilo pravi pakao.

Da li ima još toga što može da se pojavi?

e smem ništa da tvrdim jer sam i na ove snimke zaboravila. Možda ispliva još nešto, na primer, seks. Meni je bitno da to ne povredi moje voljene. To bi mi bio najveći poraz u životu. Nisam majka iz pakla, kako su me nazivali, najviše na svetu volim svoje dete.

Ko glumi moralnu devojku, a daleko je od morala u Zadruzi?

Ima ih dosta, jednostavno, kao da imaju amneziju. Vidite Taru kako se sada ponaša. Kao da je nevina svetica. Neće da priča o seksu, izbegava devojke koje su moralnije od nje. Ona se uživela u neku novu ulogu, ovo nije prava Tara.

Da li će ona i Ša opstati u spoljnom svetu?

Ako uzmem u obzir kako je on nekada pričao o svojoj ženi, da je jedina, najbolja i nezamenljiva, rekla bih da je taj odnos neraskidiv. Smela sam ruku da stavim u vatru da je nikada neće prevariti. Mislim da on i Tara nemaju perspektivu napolju i da Ša jedva čeka da ode u stan kod žene.

Šta se dešava sa Ša?

On je baš pukao, meri koliko je Tarina suknjica kratka. Ide za njom i gleda da li se šta vidi. Iako nju baš, baš niko ne gleda, on misli da je Tara predmet požude, ali nije tako. Ša plače kao žena, pa to nijedna prava žena nije radila. Pada u vodu cela karijera koju ima.

Ko najviše tračari u kući?

Sandra Rešić je uvek u toku sa kim ko šta radi. Ona sve vidi. Gora je od bilo koje babe. Onda ustane i žustro brani svoje stavove. Ljudima se ona smučila. Izbulji oči i samo se svađa. Nju neće ljudi hteti nigde da slušaju posle Zadruge. Ostavila je loš utisak na sve gledaoce.

U koga se Brendon zaljubio, u Kristijana ili Janjuša?

Više spopada Janjuša i bukvalno leži na njemu, mazi se. Meni samo nije jasan Janjuš, koji sve to dozvoljava i blamira se. I Kiki se dopada Brendonu, ali tu nema toliko opuštanja.

