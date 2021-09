SRELA SAM ĆERKU POPA KOJI MI JE SILOVAO UNUKU: Morala je da me USLUŽI, to joj je posao! Baka Regina još IMA KOŠMARE

Učesnica Zadruge Viktorija Mitrović potresla je čitavu javnost kada se u rijalitiju saznalo da ju je silovao sveštenik u crkvi kada je imala 12 godina. Ona kroz suze ispričala svoju traumu, a sada je njena baka Regina kroz bol progovororila.

- Svi znaju za tu priču, jer se o tome prethodnih godina pričalo u medijima. Selo kao selo. O tome su svi govorili. Neko je taj čin osudio, neko nije. Neko je sažaljevao, neko je okretao glavu od toga što se dogodilo, ali bol je ostala naša - priča na početku Regina.

- Sve me to i dan danas boli. Nisam mogla da spavam noćima, i dan danas pijem tablete za smirenje. Probudim se uveče, imam košmare, to je jače od mene. Ogroman pritisak osećam zbog svega što je moja unuka preživela. Ja joj se divim koliko je hrabrosti uspela da skupi i to sve iznese u javnost. Čitava nacija je gledala njene suze i bol o kojem je pričala. Imala je veliku hrabrost i borac je krož život - govori Viktorijina baka.

Regina ni danas ne zna šta se desilo sa sveštenikom koji je, kako tvrdi, silovao njenu unuku.

- Slabo odlazim u selo gde se to događalo. Prijatelji mi kažu da je on izašao iz zatvora. Nije platio za svoja zlodela. Njegova ćerka živi u blizini naše kuće, ali šta mogu da joj zamerim? Nije ona kriva što ima takvog oca. Ona ima dve ćerkice, ja svojim unučićima zabranjujem da se druže sa njenom decom i pravimo distancu. Ne bih volela da imaju dodirnih tačaka. Sa njom sam morala par puta da se sretnem u apoteci, jer tamo radi, međutim ona mora da me usluži kao i svaku mušteriju - kaže Regina i ističe da je Viktorija imala težak život.

foto: Damir Dervišagić

- Sa dve godine ju je odgajala tetka, jer je bila imućnija za razliku od njene majke. Povela ju je u inostranstvo, međutim kada se udala i osnovala svoju porodicu prepustila je brigu o Viktoriji nama. Nažalost, moja ćerka, njena majka, neće ni dan danas da čuje za Viktoriju. Kako je mogla to jadno dete tako da ostavi? Viktorijin otac, a naš zet, još je gori. Imao je problema sa zakonom, policija ga je vijala. Nažalost loša situacija porodična. U međuvremenu se Viktorijina majka preudala, ima novu porodicu, za nas neće ni da čuje, zamislite kako je to ružno? Nakon svega smo se srele pre par godina na slavlju, nije prišla da se javi, ni meni ni Viktoriji, a svima je pružila ruku. Kada je sveštenik silovao Viktoriju nije je ni nazvala da pita kako je. Sramotno. Viktorija je tokom odrastanja sve vreme bila sa mnom i sa suprugom i tako je i prijavljena u centru za socijalni rad, da smo joj mi staratelji - kroz bol govori Regina.

foto: Printscreen