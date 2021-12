ŠOK INTERVJU IVANE ŠOPIĆ! Otkrila sve tajne zadrugara, Dalila joj GUBITNICA, Janjuš voli Maju, pa spomenula Bikovića i Vuka Moba

Ivana Šopić bila je učesnik treće sezone "Zadruge", dok je sada, u petoj, dobila priliku da vodi ovaj program i, kako kažu gledaoci, super se snašla.

Ona je u velikom intervju za Svet otkrila sve o zadrugarima, svojim bivšim momcima, ali i planovima.

"Da li si očekivala posao na Pinku posle riijalitija?

Nisam mogla ni da pretpostavim da će se ovo desiti. Toliko je učesnika prošlo kroz rijalii, a samo nas nekoliko je dobilo priliku za posao. Ipak, biću neskromna, znala sam da sam za velike stvari i da mogu mnogo toga da iznesem i ponesem. Kad me nešto interesuje, dajem sto posto sebe.

U trećoj sezoni si bila u vezi sa Janjušem i Stefanom Karićem. Kakav je osećaj kada ulaziš u rijaliti i vodiš program?

Bilo mi je čudno prvu emisiju. Prvo, jer sam tamo živela deset meseci, ali ovo je drugačiji ugao gledanja. Samo želim profi i objektivno da uradim posao i mislim da to savršeno radim. Mislim da uopšte nisam pristrasna. Prema njima se ponašam kao i prema ostalim učesnicima. Nema tu više nikakvih emocija.

Jeste li bili u kontaktu posle treće sezone?

Nismo imali kontakt. Nema zle krvi među nama. Posle rijalitija svako je krenuo na svoju stranu.

Ali sa trećim bivšim Filipom Đukićem si i dalje u kontaktu. Tako je, bio mi je i na otvaranju lokala. Po tome vidiš da sam dobra bivša devojka. Jer da je drugačije, ne bi došao. Ne viđamo se privatno, zvala sam ga kao kolegu na otvoranje lokala. Zaboravili smo da smo bili zajedno. Nabacivao mi je svoje drugare, imao je ulogu provodadžije.

Da li misliš da će Karićeva veza sa Jovanom misicom da opstane?

Ovo im je neka vrsta testa. Ljubav, ako je prava, može da ostane i opstane i u slučaju kada su dvoje razdvojeni. Ja im želim sreću.

Kako ti se čini Janjušev odnos sa Majom? Janjuš i daje voli Maju kao i ona njega. Ja sam prisustvovala momentima gde ona ne može da ga gleda u oči duže od dve sekunde, vide se velike emocije. Oni nisu ravnodušni jedno prema drugom. Njihova ljubav se nastavlja, kod njih se to unutra oseća. Videla sam više puta kako se gledaju, što kamera u nekim situacijama ne može da zabeleži.

Kako ti se čini Maja? Zašto je sa Filipom ako voli Janjuša?

Maja uživa u tituli alfa ženke. Ona je bila svesna da će samim preotimanjem svog momka Filipa od Dalile biti najdominantnija u kući. Maji je veza sa Carem ego punjač. Vidim ja tu zaljubljenost i veliku strast, ali to ne može da se poredi sa Janjušem i emocijom koja postoji kod njih.

A da li kod tebe još ima emocija prema Janjušu?

Ravna linija. Između nas nema netrpeljivosti, sa njim mogu da se našalim u rijalitiju, imamo normalan odnos kao da se nikad ništa nije desilo.

Kako ti se Dalila čini?

Ona je trenutno najveći gubitnik, što ne znači da će takva izaći kad se sve završi. Ona je sve uložila u taj rijaliti, stavila na kocku takoreći. Ali nije se predala, jaka je žena, staće na noge. Postoje kvarniji ljudi od nje. Kvarnoću mogu intuicijom da prepoznam, i retko kad grešim. U Dalilinim agresivnim verbalnim sukobima ima manje mržnje nego kod nekih koji se lažno smeškaju, ali na koga mislim, to ne mogu da otkrijem svakako.

Jel Dejan voli Dalliu i dalje?

On je baš voli onako kako bi ja volela da mene neki muškarac voli. Neko to zove patologijom. On je voli kao čoveka. Dalila je nasrtala na njega, on je za sve njene postupke u nekom momentu imao razumevanje, opravdanje, bilo mu je žao nje u nekim situacijama. Njegova ljubav je prava. Teško da će je preboleti. Ako bi Dalila htela, oni bi se pomirli.

Kako gledaš na vezu Cara i Dalile? Ni tu nije stavljena tačka. To je interesantna tema. Moje prognoze su bile promašaj i ništa nisam ubola, ja sam bila ubeđena da se oni neće smuvati, već da će sve biti na bazi bezazlenog flerta. Volim kad omanem jer vidim da nisam najpametnija na svetu.

Kako ti se čini Viki? Njena tužna priča i seksualno zlostavljanje koje je doživela sve je dotaklo, međutim, njeno ponašanje u rijalitiju je prilično loše.

Tako velike tragedije ostave velike posledice. To nije opravdanje za ekstremno i nemoralno ponašanje. Postoje ljudi koji su doživeli velike nedaće, pa su postali primer drugima. Tako veliki problem može da odvede u ekstrem, da osoba bude preterano pažljiva, plašljiva i moralna, dok kod Viki to je probudio neki nemoral, nažalost. Ona je ušla da se bori za ćerku i želim joj da zaradi novac zbog sebe i deteta, ali mislim da neko treba da je posavetuje kako da da nekom dobar primer.

Ko je najveći džentlmen i šmeker u rijalitiju?

Marko Osmakčić je mnogo obećavao na ulasku, ali je degradirao sebe ulaskom u odnose sa svakom devojkom koja je pristala. Za reputaciju bi mu bilo najbolje da je ostao poznat po druženju sa Stanijom, a ovako je sebe kao muškarca svrstao u nižu klasu, ako to tako može da se kaže. Lako dostupan. Devojke bi ludele da je ostao dosledan sebi. On je lep, zgodan, priča se da je iz kulturne porodice, finansijski stabilan, sve što je pozitivno, međutim, plašim se da svojim ponašanjem sebi radi antireklamu.

Kako gledaš na vezu Milice i Mensura? Je l' ima tu ljubavi?

Ne bih je osudila da kažem da je ona srećna u toj vezi. Vidim kod nje netrpeljivost prema Mensuru, a on nju voli. Znamo kako izgleda srećna žena. Ona je hladna i puca iz dana u dan, ne bi me čudilo da prizna da ga ne voli i da ne može da ga gleda očima, što inače kaže u besu. Mensur je pun emocije, hoće da je daje, ali ne zna da je prepozna. Neiskusan je što se tiče pravih emocija. Mislim da mu je Mina prva i poslednja prava ljubav. Tako mi deluje. Željan je da bude voljen.

Da li će se Zola i Miljana pomiriti?

Kod svakog ljubavnog para imam neku pretpostavku, ali kod njih dvoje nemam izgrađeno mišljenje, samo vidim da Miljana voli Zolu. Da li je patologija, ne znam, kod nje vidim emociju, kod njega je znak pitanja. Voli je, ali na neki čudan način. On želi sebe da izgradi u rijalitiju nezavisno od Miljane, ali je gledaocima najinteresantniji kao njen partner. Kako primećujem kod gledalaca, i veza sa Nevenom je zanimljiva zbog Miljanine reakcije.

Iva Grgurić, Milica Kemez, Jelena Pešić bile su sa tobom u istoj sezoni rijalitija i sve ste posatale voditeljke. Da li se družite privatno?

Imamo drugarski odnos, ne ispijamo kafe. Čujemo se povremeno. Najbolja sam sa Ivom, a ironija života je ta što imamo dva zajednička bivša dečka Filipa Đukića i Stefana Karića. A nas dve super.

Tvoje koleginice sve su posle rijalitija menjale opis, Iva facu, Milica nos, Jelena zube, a ti?

Ja sam uvećala grudi, ali zato što je bilo vreme za remont. Estetske ko- rekcije sam radila kao mlađa, to su bili hirovi. Sad su mi ambicije drugačije, ulažem u drugačije stvari. Gledam da sam umerena u svemu, da me ne prepoznaju kao operisanu, već da budem specifična. Mene vole po energiji. Ne želim da vide prvo grudi, pa da padne harizma u drugi plan. Kažu da mi je i glas specifičan, prepoznatljiv. Kad viknem u "Zadruzi' da se utišaju, to rade da me ne bi više slušali, a ne zato što me se plaše.

Svojevremeno se pričalo da si bila u vezi sa Vukom Mobom.

To nije istina, nekako se desio taj trač, a da ni sama ne znam kako je nastao. Bili smo par puta u istom društvu i to je sve. Nismo u kontaktu, ne čujemo se, ne viđamo, svako je otišao na svoju stranu.

Miloš Biković u poslednje vreme daje priliku mladim, neafirmisanim glumicama. Ti njega poznaje preko bivše devojke. Da li bi ti prihvatila ponudu?

Njega poznajem od ranije. Njegova tadašnja devojka je trenirala kod moje prijateljice. Fin je, kul lik. Što se tiče glume, imam iskustva, tako da bih prihvatila ponudu. Na televiziji b92 se skoro dve godine emitovala serija 'Beograd danju i noću' u kojoj sam glumila. Ako bih dobila ponudu, naravno da bih se odazvala jer znam da bih se super snašla u glumi, imam dara za to.

Kako ti se čini Ša? Je l' misliš da će se pomiriti sa Tarom?

On je iz "Zadruge 4' izašao kao najveći gubtnik, imao je loše postupke. Ironija je da kod njega nikad nisam videla zlo iako je mnogo zla ženi naneo. Okarakterisan je kao jedan od najlošijih, ali kod njega nisam videla kvarnu crtu, zlobu koliko vidim u rijalitiju. Tara i dalje voli Mateju. Ograđuje se od Ša maksimalno. On je izjavio da nije ravnodušan prema njoj, iskren je. Tara je 100 puta rekla da se kaje, on isto može da se ogradi ali to ne radi.

Tvoja mama nije bila presrećna kako si se predstavila u trećoj sezoni. Šta sada kaže?

Sada je najsrećnija. Verovala je u mene. Posle mog rijalitija je doživela neku vrstu razočarenja jer misli da sam mogla sebe bolje da predstavim i da sam unutra pokazala najgore od sebe, ali sad je videla da može da bude ponosna. Kaže konačno sam lepo obučena i ne vidi mi se guzica. Drago joj je da me vidi kao poslovnu ženu, a ne svađalicu u rijalitiju.

Nego, je l' imaš ti dečka?

Tek se bacam u promet. Valjda mi se dečko neće naljutiti.

