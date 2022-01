PRELJUBE KOJE SU POTRESLE JAVNOST U 2021! Reperu žena uzela sve, Kristijana bivša tužila za NASILJE, a ONI su se RAZVELI u Zadruzi

Ovi parovi su se zakleli su se na večnu ljubav, ali su ubrzo poklekli i prevarili svoje partnere. Neki od njih su se pred kamerama i razveli, a neki su izgubili sav novac koji su imali.

Nenad Aleksić Ša je u rijalitiju "Zadruga 4" prevario suprugu Ivanu Aleksić sa Tarom Simov, oni su se i razveli dok je on još bio u rijalitiju.

Njega je razvod koštao 150.000 evra što je i sam priznao u rijalitiju.

- Je l' istina da te ulazak u "Zadrugu" ovog puta koštao 200.000 evra? - pitala ga je Jelena Batos u rijalitiju.

- Jeste, istina je - odgovorio je Ša, otkrivši da je od pomenutog iznosa čak 150.000 evra izgubio razvodom od supruge.

foto: Printscreen/ Instagram

Kristijan Golubović prevario je u rijalitiju suprugu Ivanu sa Kristinom Spalević sa kojom je nastavio vezu i po izlasku iz rijalitija.

Po njegovim rečima, Ivana mu je uzela sav novac sa računa, ali ga je nedavno i prijavila za nasilje i tražila je zabranu prilaska.

- Najprijatnije me je primila, čak smo i jeli zajedno. Njoj i ćerki sam odneo raznorazne đakonije. Normalno smo razgovarali, dok se nismo dotakli novca koji fali s mog računa. U pitanju je velika suma pa sam hteo da vidim o čemu se radi.

- Moja advokatica je poslala opomenu pred tužbu i zamolila lepo da mi da ili uplati 1.600.000 dinara još. Čim je to videla, prijavila me je za uznemiravanje da bi sebe osigurala da je ja više ne zovem za novac. Pokvareno, da ne može više! Bez dinara me ostavila, u 51. godini sam prvi put pored svojih nekretnina podstanar! Preko svega sam prešao, ali šta još treba da uradim?! Ja ne zarađujem od kamatarenja, j*bote!

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Dejan i Dalila Dragojević su pre ulaska u Zadrugu 5 vodili totalnu drugu politiku, ali u rijalitiju je došlo do promene.

Naime, Dalila je prevarila Dejana Dragojevića i upolovila u emotivni odnos sa Filipom Carem.

Njih dvoje su u rijalitiju potpisali papire za razvod braka, a malo nakon toga Dalila je raskinula sa Filipom kada je Maja Marinković ušla u rijaliti i pomirila se sa Carem.

Dejan je pristao da pređe Dalili preko svega i pomiri se sa njom, a kako će se dalje odvijati ovaj odnos ostaje nam da saznamo.

foto: Printscreen

Nikola Grujić Gruja prevario je suprugu u rijaliti programu Zadruga 5.

On i Milana Šarac Mima su se nedavno osamili i prepustili emocijama koje imaju jedno prema drugom.

Njih dvoje su se u jednom trenutku sklonili iza stubova i krenuli da se ljube, oni su mislili da su se sklonili od zadrugara i kamera, ali nisu primetili da ima kamera iza njih koja je sve usnimila.

foto: Printscreen/Zadruga

Đole Đogani i Vesna Đogani Đole Đogani uhvaćen je sa nepoznatom ženom u svom automobilu, a mediji su danima brujali o njima. Đogani se vozio sam ulicama Beograda istim automobilom u kojem je snimljen i sa Vesnom. Međutim, u jednom trenutku se nakratko zaustavio, a u automobil mu je ušla javnosti nepoznata gospođa, sa papirima u rukama, nakon čega su se brzo razišli, zbog čega isprva nije bilo ništa sumnjivo. Izgledalo je kao da imaju isključivo prijateljski odnos. Izvesna gospođa je, malo pre nego što je izašla iz Đoletovih kola, dobro osmotrila da li znatiželjnih očevidaca ima na vidiku, a kada se uverila da je sve "bezbedno", približila se oženjenom denseru i pao je poljubac. Žena je nakon toga izašla iz njegovog automobila, a on se okrenuo i nastavo dalje. - Đole je poludeo, ali ja sam rekla da moram da izađem sa istinom, kakva god da je, morala sam da se pojavim. Ja sam mu verovala, ali dok nije došao kući imala sam poprilično bljak osećaj u stomaku. Ali sam mu verovala, kad te pogledam, ili si me slagao ili znam istinu, nema tu vrdanja, ni levo ni desno - priznaje Vesna u emisiji "Magazin In". foto: Marina Lopičić, Kurir Televizija

Tanja Savić i Draško Stanivuković Skandal koji je potresao domaću javnost jeste afera Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića. Naime, Tanja je još uvek zakonita supruga Dušana Jovančevića, a svi bruje o tome da se ona viđa i sa Draškom i da uživaju u ljubavi. Tanja Savić je shvatila da jedini način da ima normalan život sa svoje dvoje dece jeste da se i zakonski razvede. Takođe od kada je obnovila vezu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, želi da ubrza proces i bude slobodna žena, te sada vredno radi kako bi uštedela svaki dinar i angažovala najbolje advokate. Još u aprilu 2020. godine Tanja Savić prijavila je svog supruga da ju je fizički i psihički zlostavljao. Dušan Jovančević je tada bez njenog znanja odveo njihove sinove za Australiju, te je pevačica na sve načine pokušavala da vrati decu za Srbiju, što je u međuvremenu uspela u junu ove godine. Međutim, Tanja sada ima razlog više da se što brže razvede jer je obnovila vezu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem. Tanjina i Draškova veza datira od janura ove godine, kada su zabeležene slike da su zajedno bili na Jahorini, a postoje i snimci sa Tanjinog nastupa na kojima su zagrljeni. Kada je u javnost dospela informacija o ovoj aferi, pevačica i političar su već okončali vezu i to navodno zbog njegovog neverstva, međutim, pevačica mu je sada sve oprostila i njihovoj ljubavi dala još jednu šansu. Kamen spoticanja je navodno bilo to što je političar bio blizak sa Kijom Kockar, dok je bio sa Tanjom, ali sudeći po novim fotografijama, na kojima sede zajedno i ne skidaju osmeh sa lica, izgleda da su rešili sve nesuglasice. foto: Privatna arhiva

Kurir.rs/M.M.

