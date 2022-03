AKO DALILA ISKORISTI ZALEĐENE EMBRIONE, TO DETE NEĆE BITI MOJE UNUČE! Biljana Dragojević besna: Ne daj Bože! To mora da se UNIŠTI!

Nakon pola godine boravka u ,,Zadruzi 5" malo je onih koji nisu čuli za skandalozni par Dalilu Mujić i Dejana Dragojevića, a sad se oglasila besna Dejanova majka Biljana, koja je prokomentarisala spekulacije da Dalila želi da iskoristi zamrznute jajne ćelije i rodi Dejanovo dete.

- Strašno i ne daj Bože. Nisam sigurna da li ona može to da uradi bez Dejanovog odobrenja. Dejan bi po izlasku trebalo da traži da se to sve uništi i da se zatre trag. U ispovestima su oboje potvrdili da je dobro što posle svega nemaju decu, koja bi, u suprotnom, ispaštala. Svako želi da dobije unuče, to je velika sreća, ja se nadam da ću se ostvariti kao baka, ali to dete, na taj način, nikad ne bi prihvatila kao moje unuče - rekla je Biljana Dragojević za Rijaliti.

Jeste li razmišljali šta biste uradili da sretnete Dalilu nakon svega?

- Nemam želju ni da vidim ni da čujem Dalilu nikad više u životu. Ako ovo uradila mom sinu na ovaj način, javno, ne smem ni da zamislim šta mu je radila napolju. Ona se nije pokvarila u rijalitiju, ona je kvarna i ušla tamo. Ne krivim nikoga, do njih dvoje, ja nisam poput Daliline majke, koja krivi moju porodicu za sve. Ja se nisam videla ni sa kim s Daliline strane. Dalilina majka Emina svašta meni nešto pripisuje, ne znam zbog čega.

Je l' se kajete što niste bili uz sina dok je bio u braku s Dalilom?

- Bivši suprug Goran je odlazio češće tamo u Šepak i dok se kuća gradila i on je više bio s njima u kontaktu nego ja. On se sada živ pojede, sebe krivi jer je možda trebalo da vidi nešto, a nije mi majke to opet drugačije sve gledamo i osetimo. Ja sam Goranu tada govorila da malo obrati pažnju na Dejana jer sam stalno predosećala da nije nešto kako treba. Nikad nisam otišla kod njih, osuđuju me često zbog toga, ali, s ove tačke gledišta, drago mi je što nisam kročila nogom tamo, možda je trebalo da se desi sve ovo, nažalost, loše po Dejana, ali život je tek pred njim.

Šta očekujete posle rijalitija, kad se kamere ugase, šta će biti s Dejanom?

- Ja očekujem da Dejan po završetku rijalitija ne ide nigde drugo nego svojoj kući. Svi ga željno iščekujemo, ja mu sobu pripremam, da ga dočeka sve spremno, biće malo drugačija nego što je on pamti. Odlučila sam da mu ništa ne govorim vezano za rijaliti, ne pitam ništa. Kad on bude, spreman tome, biću tu za njega. Želim samo da se oporavi, da konačno izađe iz tog pakla u kojem je bio.

Bilo je mnogo teških trenutaka, zbog nekih vam je i zdravlje bilo u pitanju.

- Ne ponovilo se. Najgore mi je bilo da gledam sina kako istinski plače, iz duše, dok ga neko s kim je živeo pet godina i ko se do juče kleo u njihovu kosmičku ljubav vređa najgore moguće i zabada nož u leđa iznova i iznova. Ja sa svojim suprugom ne živim već dugo, ali nikad ne bi radila nešto da bi ga svesno povredila, bez obzira na to što ne živimo zajedno, to može samo loščovek da uradi. S vremenom samo guglala na komentare: „Kakva si ti majka“, dobijala sam pisma ljudi koji su me psovali i vređali. Dejanovi nervni slomovi, skakanje u bazen, jezero, razbijanje čaša i flaša o glavu, to su bile situacije zbog kojih sam mnogo propatila, mislim da se nikad neću potpuno oporaviti od toga. Oni koji poznaju našu porodicu imali su samo reči hvale i reči utehe. Značile su mi mnogo te reči ljudi koji su me sretali na ulici, u salonu, podrška mi je mnogo pomogla u svemu ovome.

Je l' se plašite da bi Dejan mogao da poklekne i pomiri se s Dalilom?

- Dejan je i te kako naučio iz svojih grešaka, ali postoji jošta iskrica u njemu kojoj treba vremena da je potisne, da vidi šta je žena, devojka, a šta je majka, otac, brat. Mislim da će ga ovo naučiti šta je porodica igdejojje mesto. On je ušao veoma mladu sve ovo s nikakvim iskustvom. Od pomirenja s Dalilom nema ništa. Po tom pitanju sam veoma čvrstog stava, ne znam šta da ona uradi sad da bi se ponovo približila njemu da bi on prešao preko svega. Toliko je mržnje u njemu prema njoj da ikad izađu, neće moći ni da je vidi ni da je čuje.

Biljana Dragojević se osvrnula na promenu ponašanja svog sina Dejana u rijalitiju, te konstatovala da je za sve zaslužan njegov brat David.

- David je bio Dejanov idol sve dok Dejan nije uplovio u vezu s Dalilom. Posle su se ti konci pokidali, prvenstveno zbog njihovih devojaka tada, Aleksandre Subotić, na jednoj, i Dalile, na drugoj strani. One se nisu podnosile nikako, jedan je branio svoju devojku, drugi svoju i tako je došlo do raskola između braće. Međutim, krv nije voda, to ne može nikad da se ugasi. Sad su ponovo kao jedan, što mene posebno raduje. Nadam se da je Dejan ovog puta otvorio oči i poslušao Davidove savete.

