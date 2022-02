IMAM 4 EMBRIONA KOJA SU ZALEĐENA! Dalila se slomila na pomen NEUSPELE TRUDNOĆE, spomenula Dejana, pa otkrila da ŽELI dete sa Carem

Dalila Dragojević je u svojoj velikoj ispovesti otkrila sve o neuspeloj trudnoći.

- Da li se plašiš da posetiš kuću - pitao je Nemanja Vujičić.

- Da. Ja ću živeti u Beogradu i težiću da ispunim ciljeve koje imam u životu - rekla je Dalila u emisiji "Premijera-vikend specijal".

- Šta misliš, šta kažu tvoji za odnos sa Filipom - pitao je Nemanja Vujičić.

- Užas. Otac zanemi na te stvari, a majka ne misli sve najbolje. Dugujem mu izvinjenje za moje ponašanje u toku odnosu sa Filipom. Nema potrebe da sedim sa njim na kafi, a njegov novi odnos ne komentarišem. Nek se oni drže i samo što dalje od mene i Filipa - rekla je Dalila.

- Da li bi volela da budeš majka deteta Filipa Cara - pitao je Nemanja Vujičić.

- Da - rekla je Dalila.

- Najteži i najbolniji momenat jeste kada si saznala da si izgubila dete - pitao je Nemanja Vujičić.

- Da. Neću reći dete, nego trudnoću. Bilo je jako teško. Preteško mi je bilo i toliko je bilo borbe. Bila je vantelesna oplodnja. Retkost je da ti se desi iz prvog puta i bila sam u čudu. Čestitali su mi kad su mi rekli. Plakali smo oboje, pa posle toga nastaje ceo haos kad sam saznala da beta ne raste.

- Kako si se nosila sa tim saznanjem - pitao je Nemanja Vujičić.

- Bilo mi je jako loše. Ja sam tada već sebe videla kao majku. Počela sam da kupujem te kreme za strije, da biram šta ću da jedem. Doktor mi je uvek govorio, nemoj prebrzo, da ne žurim. Međutim, ispostavilo se tako. Da, to je moj najveći životni gubitak. Znam, da mu ne bi falilo ljubavi ni sa jedne, ni sa druge strane i uvek bih imala čemu da se radujem. Sama pomisao da imam ta 4 embriona koja su zaleđenja, a onda pogledaš, nije ništa važno posle svega.

- Da li ti je žao što iz odnosa sa njim nemaš dete - pitao je Nemanja Vujičić.

- Žao? Mogu da kažem da mu ne bi falilo ljubavi sa moje strane. Reći ću , iskreno, da ne znam.

- Da li bi dete sačuvalo vaš odnos - pitao je Nemanja Vujičić.

- Ne verujem. Ta trudnoća kada se desila, da je trebalo da ostane tako, ostalo bi. Kad sam izgubila to, pogledala sam i rekla da ko zna zašto je to tako. Smatram da bi se to dete napatilo kroz sve ovo i da ne bismo bili primer pravih roditelja - rekla je Dalila.

