HUSO JE BIO PRESREĆAN KADA SAM MU REKLA DA SAM TRUDNA! Dalila iskreno o BOLNOM periodu, jedva ocu saopštila da je IZGUBILA BEBU!

Dalila Dragojević je u svojoj ispovesti progovorila o njenim najbližima, pa je ona otkrila da nije jedinica.

foto: Printscreen/Premijera

- Nisi jedinica - upitao je Nemanja Vujičić.

- Nisam, mislim jesam kod svojih roditelja, ali moj otac ima decu iz prvog braka. Nismo u nekim odnosima, sa sestrom sam se čula pre ulaska u rijaliti - rekla je Dalila.

- Je l' ti je žao zbog toga i hoćeš li im dati šansu kad izađeš - pitao je Nemanja Vujičić.

- Naravno da mi je žao. Mislim dati šansu, oni su stariji od mene i ja sam uvek očekivala od njih neku podršku. Nisu bili tu, verovatno jer su odrasli u Beču i imaju drugačije poglede na život. Oni su isto ostali uz svoju majku u Austriji. Sećam se da me sa sestrom stavi u korpu za bicikl i povede nas na bazen. Ona je sad udata i ima dete. Čule smo se i bilo mi je drago kad sam pročitala tu poruku. Kažu da ličimo, ali eto, život nam se razdvojio - rekla je Dalila, pa se osvrnula na period kada je bila student pravnog fakulteta:

- Završila sam prvu godinu. Mama mi je uvek govorila da imam potencijal da budem odlična pravnica. Završila sam prvu godinu u roku i bila sam ponosna na sebe. U drugoj godini me je uhvatilo neko ludilo, pa se desio poziv za rijaliti. Pred sam ulazak u riajliti sam osetila kod tate neki umor, nije bio za naš ulazak. Pričao nam je da imamo hleba i šta ako se razdvojimo Dejan i ja. Rekla sam mu da idem da bih njemu pomogla. Umorila sam se od toga da ga gledam kako vuče te neke kese i želela sam da mu ostvarim te neke ciljeve koje je imao u glavi- pričala je Dalila, pa je na pomen oca, ponovo zaplakala.

foto: Printscreen/Premijera

- Je l' si mu dosta pomagala - pitao je Nemanja Vujičić.

- Pa ne znam na koji način misliš. Finansijski i nisam. Za mene i to što sam uradila nije bilo pomaganje, nego poklon. On je neko ko je za sebe uvek imao i nije bio ni gladan ni žedan. Smatram da će mi ovaj rijaliti doneti da mu ispunim važan cilj.

- Da li je to da postane deda - pitao je Nemanja Vujičić.

- Bilo je veliko razočarenja kad sam izgubila tu trudnoću, sećam se da sam ga zvala kad sam mu rekla da sam trudna. Bio je srećan. Par dana posle toga sam saznala da se plod ne razvija i nisam znala kako to da mu saopštim. Pojavila sam se ispred njega i rekla mu da je sve stalo i briznula sam u plač. Nije on čovek koji plače, on je čovek koji to čuva u sebi, samo sam ga jednom videla kako plače. Rekao mi je da nije kraj života, da će se sve desiti - rekla je Dalila kroz suze.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)