DALILA I CAR SE ŽESTOKO POKAČILI! Filip je vređao i najstrašnije se OBRUŠIO na bivšu: PREMA TEBI OSEĆAM MRŽNJU I GAĐENJE!

Jutros je došlo do još jednog okršaja između bivših ljubavnika. Filip Car besneo je po Beloj kući i ponovo počeo da vređa Dalilu Dragojević, na šta ona nije mogla da mu prećuti.

- Van crnog stola ne komuniciram sa tobom - ponavljala je Dalila.

- Ostavi me na miru, uvodiš me u svađu. Malo pre si rekla koliko te interesujem - dodao je on.

- To su moja osećanja, evo ja ću da se sklonim od tebe - rekla je Dalila.

- Čime da te vređam da bi rekla "ko mu je*e mater?" Kako drugi kad si imali osećanja bili su patetičari? Što mi šalješ ljude? - pitao je Filip

- Ne želim da imam komunikaciju, upadaš u moja pitanja i odgovore - pričala je ona.

- Evo jadna si - rekao je Filip.

- Glumiš da te dotiču moje suze. Svaka tvoja uvreda, sam je sebi doprinosiš - vikala je Dalila.

- Ja ne pričam o tebi - istakao je Car.

- Evo od sad ću da pričam da me ne povređuje i ne zanima ništa - rekla je Dalila.

- Prema tebi jedino imam gnev, mržnju i gađenje. Ti vređaš mene i Anu - besneo je Filip.

- Je*em tebe i dežurnu, kako si ti nju u izolaciji, mlohavo i nije ti se svidelo. Ne možeš mi ništa - nastavila je Dalila.

- Ku*vetino, dovoljno sam te vređao - rekao je Car.

Car je, naime, napao Dalilu da mu je slomila krinicu koju je dobio od sestre.

- U dubine duše znam da jes i- počeo je Car.

- Ne približavaj se - upozoravala ga je Dalila koja je krenula ka Beloj kući, ali Car ju je najpre pomazio po glavi. - Ja kad te pomazim po glavi, ja sam nasilnik- pokušavao je Filip da se približi Dalili.

- Nema potrebe da me maziš - gurala je Dalila svog bivšeg dečka koji je navaljivao da je mazi, a onda su se i pogurali.

- Kod mene te tvoje fore ne prolaze, baš me briga da vas vređam - napuštala je Dalila dvorište, a ona ju je Car izvređao.

- Kanto, s tom jednom nogom Mikija Đuričića, a s drugom od Damira - bockao je Filip.

- Hvala, hvala, zgodan si - odgovorila je Dalila pa su se ponovo pogurali.

