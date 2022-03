JA NIKAD NISAM BILA SREĆNA: Viki Mitrović podelila bolnu privatnost, zbog ovoga je stalno u S*KS ŠEMAMA i nema VEZU!

Nakon bolne životne ispovesti o silovanju Viktorija Viki Mitrović je prošla i kroz razne ljubavne brodolome u ''Zadruzi", a sada je konačno sama.

Ona je iskoristila priliku i poslala poruku svim muškarcima.

- Poručila bih muškarcu da ne dolazi iz Švajcarske - dobacila je Dalila.

- Sve je stvar ukusa i trenutne situacije. Da sam htela da budem u ozbiljnoj vezi, verovatno bih tražila nekoga ko ima sve te manire, kao što je Anđelo, jedini dečko u kući koji ima te manire - počela je Viki.

foto: Printscreen/Magazin In

- Kombinacija je se*s bez obaveza - dodala je Sandra Rešić.

- To je strast, privlačnost, prvi utisak, trenutna potreba. Ne možeš to sa bilo kim. On ima slobodu da bude sa bilo kim, meni to ne bi smetalo. Ja tako funkcionišem i van rijalitija, volim da prošaram malo što bi se reklo. Meni je to normalno, meni normalna veza nije normalna, ne dok se ne zaljubim. E kad se zaljubim onda je tu problem - istakla je Viktorija.

- To se desi jednom ili tri puta. Ne mora da traje, znam da je bolje kada se čovek zaljubi, ali... Ja ne verujem muškarcima i nemam taj senzor za poniženje. U rijalitiju nisam zadovoljna u odnosu. Bila sam u braku, bila zaljubljena, ali nikada nisam bila srećna! Da sam bila srećna, još uvek bi nosila prsten. Ne volim emotivne veze i vezivanja, meni tako odgovara - zaključila je Viktorija u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.