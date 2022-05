VOLIM GA, ALI NE ŽELIM VIŠE DA GA VIDIM U ŽIVOTU! Dalila presekla, progovorila o daljem odnosu sa Anđelom, zadrugari je napali!

U toku emisije "Pitanja gledalaca" Ivana Šopić postavila je pitanje koje je bilo za Dalilu Dragojević.

- Sinoć kažeš Caru da ga voliš, a onda ono nabijanje na Anđela. Koga ti lažeš? - glasilo je pitanje.

- Mislim da nisam promenila priču sa Filipa, niti da sam Anđelu rekla drugačije. Ja stojim da ovog čoveka, ne znam na koji način, volim. Činjenica je da ga volim, ali ne želim da ga vidim u životu svom. Ostaje žal jer nismo uspeli. Ja ne smatram da je to bilo nabijanje - rekla je ona.

foto: Printscreen

- Zašto se osećaš loše posle svega, šta ti je Dalila radila i koliko te je izluđivala - glasilo je pitanje.

- Uvek se osećam loše zbog svojih postupaka - rekao je Car.

- Ovde smo opravdavali postupak koji mu je uradila, poistovećivali čin sa kosmičkom ljubavi. Pitali smo ovog kako za 17 dana od lupanja čašama može da dođe do kosmičke ljubavi, a sad treba da pitamo kako za tri dana od ljubavi gde je ostavljen, posle svega čovek hoće da bude sa tom ženom, a ona neće. U kojoj prirodi pričamo? Ovde ništa nije igra, nego ku*vinjska priroda - pričao je Đedović.

foto: Printscreen

- Mislim da drži konce, a ne drži ih - nastavio je Car.

- Zato sa tobom više nema priče i nema više komunikacije nikakve, stoko jedna. Smrad dođe, ucvili se i kaže da mu je žao mene i da vidi da sam u rasulu - urlala je Dalila.

- Ona kaže da me voli i da koliko god pokušava svim silama na drugoj strani, ne može zbog emocijama prema meni

- Ja da dva meseca pred kraj vodim rat sa ovim ljudima, ne pada mi na pamet - besnela je Dragojevićka.

- Mi smo Anu ovde čerečili zbog tebe i osudili je najstrašnije. Ovde je osuđen svako ko je radi stvari koje su loše. Ana je imala poljubac sa njim i bila je razapeta i brnaili Dalilu - ubacio se Mića.

- Neka stvari koje sebi dopušta i neka ponižavanja, izluđivanja mene... Rekao sam da me je sramota jer nije uspeo zbog mene, a kako kaže mogla je. Ona da je nastojala svom ponašanju, došla bi do veze. Nije uspela, a napada mene jer kažem da me je sramota - nastavio je Filip.

- Ja sam sinoć rekla Dalili, njoj je bitnije bilo šta priča Car. Ona ne sluša sebe šta priča, jer govori gomilu budalaština. Anu smo nazivali ku*vetinom, Filip je dobijao pitanja. Ima to što je Filip muško, na kraju Filip nije rekao da se izjasni da će ulaziti u vezu sa Anom i Sanjom - pričala je Sandra.

foto: Printscreen

- Kako nije? Kad smo se svađali rekao je u vezi smo. Kako vi nađete opravdanje. On kaže da nije imao se*s, a Ana mi kaže da nije imala. On priča o mojim lažima, ma nemoj da mi se obratio u životu više - dodala je Dalila.

- Ne mogu da vide moj odnos sa drugim devojkama, kao sa Dalilom. Mene je sramota što je holivudska glumica, na svoju sramotu. Nisam pričao o životu, budućnosti, niti o vezama - ubacio se Car.

- Ne znam šta su ona i Anđelo pričali, ona je jutros sve vreme gledala u Anđela i čekala da uhvati njegovo pogled, a onda je rekla Marijani:"Eto kako ljudi podlegnu pritisku" - otkrila je Sandra.

Kurir.rs/I.B.