RUSVAJ U IZOLACIJI! Dalila urlala na Cara iz sveg glasa, ZARATILI kao nikad do sad: Uništio si mi život, za sve si kriv! (VIDEO)

Filip Car je ušao u izolaciju i pitao Dalilu Dragojević da li joj treba pomoć, a onda je nastao haos.

- Samo da te pitam nešto? - upitao je Car.

- Ne želim da pričam sa tobom čoveče! Usatni sa kreveta, ne želim da pričam sa tobom - rekla je Dalila.

- Je l' ti treba pomoć? - upitaoje Car.

- Ne treba mi pomoć. Ne želim da imam komunikaciju sa tobom. Ne pravi od mene monstruma, Ne želim više da pričam sa tobom - rekla je Dalila.

- Ne želim da se okreneš prema meni i kažeš da sam za sve kriv. Ja te pitam da li sam ja kriv? - pitao je Car.

- Kriv si za moj život i moju kopletnu sitauciju! Svojim plakanjem si mi pokvario odnos koji je mogao da bude dobar. Kada si trebao meni da pomogneš, nisi. Ti si proveo osam meseci sa mnom, u koga da gledam! Ne treba mi pomoć - plakala je Dalila.

- Nisam ti ja kriv za ovu zadnju sitauciju - rekao je Car.

- Upropastio si me! Sve si upropastio! - rekla je Dalila.

- Žao mi je, prošao sam sa tobom osam meseci. Smiri se, pitao sam te samo da li mogu da ti pomognem. Ja se osećam loše zbog tebe - rekao je Car.

- Ne može niko da mi pšomogne, pustite me svi na miru! Non stop me vređaš! - rekla je Dalila.

- Nisam te vređao sinoć. Ne znam kako da ti pomognem, luda si- rekao je Car.

I- zađi - urlala je Dalila.

