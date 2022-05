ANĐELO DAO ŠUT KARTU DALILI, ONA POLUDELA! Ranković joj sasuo sve u lice: Ne pada mi napamet da budem s tobom, već me BOLI GLAVA

Anđelo Ranković priznao je Dalili Dragojević da više ne želi da ima bilo kakve veze sa njom.

- Mene razum radi i sve to - govori Anđelo.

- Rekli ste svi šta ste imali da kažete. Neće Dalila više provoditi vremena ni sa kim. Biću samma i to je to. Muka mi je od vega da se ja zalažem - rekla je Dalila.

- Ne pada mi na pamet da ulazim u odnos gde me već boli glava. Tako je, kako je, rekao sam ti pri dam. Rekao sam da se ne ostavlja prostor da ti mene juriš. Batali me tih priča - rekao je Anđelo.

- Okej, idi spavaj - govori Dalila.

- Na sve to, bitno je da sve bude čisto - rekao je Anđelo.

- Rasčistili smo. Neće više ništa biti o toga - rekla je Dalila.

- Meni nije smešno. Jadno mi je to što sam dopustila sa tobom - rekla je Dalila.

- Ma ajde. Samo smo fletovali i to je to. Falila ti mene i ja tebe i to je to. Strašno je da se nastavlja u tom smeru a da nema ništa, a onda ćeš da budeš najgora na svetu - rekao je Anđelo.

- Ja znam da neću biti najgora, mene osećaj ne vara. Izdićiću se iz cele situacije. I kada sam mislila da sam najgora, nisam bila - rekla je Dalila.

- Situacija sa tobom mi je presmešna. Jer sam ja tebe izigrala. Nisam ništa započela sa tobom, ispalo je da sam ja tebe izigrala, to mi ej smešno. Drugo, jadaš se da imaš osećanja a ne znaš kako da ase suzdržiš, i to mi je smešno. Čula sam danas da si vrdao na sastanku - i to mi je smešno - naglašava Dalila.

- I meni je smešno da pričaš jednu stavr na zidiću i uradiš drugu stvr, to mi je najmešnije i najadnije od svega - rekao je Anđelo i otišao.

- Kako ti i ja da se družimo? - upitala je Dalila.

- Ovako ne! - rekao je Anđelo.

- Ali kako? Ja ne znam. Ja znam šta želim a šta ne mogu. Ali to što ja mogu nije po mojim pravilima - rekla je Dalila.

- Ja kada kažem da budeš sama sa sobom, to kažem da budeš u glavi sama sa sobom. Ne završavaj razgovor onako kako ti želiš, nego kako je ispravno - rekao je Anđelo.

- Okej, dogovoreno, ne znam šta da ti kažem. Nisi normalnan i to je to. Ti si za lečenje - rekla je Dalila.

- Što? - upitao je Anđelo.

- Tako - rekla je Dalila.

- Ne može da bude ovakav odnos, ne vodi nigde - rekao je Anđelo.

- Ja se ne slažem ni sa čim što ti kažeš za neke stavri - rekla je Dalila.

- Ti ne gledaš na to kao što ja gledam. Ne mogu to - rekao je Anđelo.

- Uživaj u životu, daleko od ove zlobnice. Dolazim iz pakla da uništim sve ispred sebe. Uništila sam i tebe - rekla je Dalila.

- Najbolje da nisi, drugačije bi sve bilo - rekao je Anđelo.

- Najbolje je i da ti nisi uradio neke stvari i nisi onda morao da se ispravaljaš i trudio si se da ti neko drugi oprosti. Ali ti ne daješ nikome oproštaj - rekla je Dalila.

- Protiv ovoga ne mogu, ne mogu da pređem preko ovoga - rekao je Anđelo.

- Kako si dosadan, kako si naporan - rekla je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

