ŠTA MISLI TEODORA DŽEHVEROVIĆ KAD VIDI KAKO LIJEŠ SUZE ZBOG DALILE? Anđelo objasnio odnos sa bivšom, Dragojevićkom i priznao OVO

Anđelo Ranković progovorio je o sovm odnosu sa Dalilom Dragojević i pomenuo bivšu devojku pevačicu Teodoru Džehverović.

On je istakao da mu je drago što nije imao intimniji odnos sa Dalilom.

- Sve je bilo degutantno. Pomislio sam da je to ne znam kakva katastrofa, a kad sagledam sve, drago mi je što nije došlo do poljupca i intimnog odnosa. Bilo je lepo meni i njoj. Ne mislim da sam srozao svoju reputaciju. Kad se dve osobe dopadnu jedna drugoj, proradi hemija i to je tako. Ne možeš da pobegneš i da se skloniš. Ja sam tako osećao, dopalo mi se naše provođenje vremena. Da li neko misli da je ona najgora i najlošija, dopalo mi se i bilo mi je lepo u svemu tome. Neko može da gleda da li je moguće, nismo ni ja, ni ona, mogli da kažemo jedno drugom da bi se dopali jedno drugom. Mislim da to nije tolika katastrofa. Proradilo je i nisam mogao da biram šta će da mi proradi. Ne želim da pravim cirkus od veze i da ulazim u kombinacije. Ne smatram da je ona za kombinaciju. Priča je bila o vezi, dok se nije desilo ono sa Filipom - pričao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

Hajde da se vratimo na tvoju vezu sa Tedorom Đehverović. Ona je bila mlada i nije imala repove. Tvoja majka i ujak nisu čuli za Džehveroviće. Šta misliš šta tvoja majka i ujak misle o Dalili i što si se zaljubio u Dalilu?

- To nije bilo zato što je Teodora, nego im se naš odnos nije dopao. Uplitanje porodica, oni nisu bili u medijima, medijski rat, ništa im se nije dopalo, van toga da im se nisu dopale Teodora i Goca, a nisam ni ja njima. Da li oni imaju lepo mišljenje o Dalili, ja ne znam. Ne kažem da imaju lepo mišljenje i ona sama zna šta je sve uradila. Svi smo svesni toga. Kad bi došlo do toga da se nešto dogodilo, onda bi razmišljali o tome šta se dešava sa detetom - govorio je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

Poveravao si se Đedoviću i da kad tvoja majka kaže "Ne" za neku devojku, to je onda ne.

- Mišljenje moje majke sigurno nije lepo, ali ja sma u tom dopadanju sa Dalilom razmišljao, jer ni ja nisam imao lepo mišljenje o Dalili. Bilo mi je lepo, prijalo mi je sve. Sigurno da nisu oduševljeni. Prijalo mi je da provodim vreme, družim se, flertujem i muvam se, ali naravno da mi je sve to bilo u glavi. Situacija nije najsjanija, ali kad bi se dogodilo da moji nisu za vezu, ne bih dozvolio da budem u rasponu - dodao je on.

Kako misliš da Teodora reaguje kad vidi da njen bivši dečko plače za Dalilom sa kojom nije ni bio?

- Ja nisam plakao, oči su mi bile pune suza. Mislim da Teodora ima svoj život, momka, karijeru i mislim da je ne zanima. Mi smo se davno rastali, svako je krenuo svojim putem - rekao je Ranković.

Kurir.rs/K.Đ.