RASKID DALILE I CARA U EMISIJI UŽIVO! Zadrugari poljuljali NJIHOVU VEZU, on nije hteo da sluša njene PRAZNE PRIČE! DRAMA NA IMANJU

I dalje traje komentarisanje klipa razgovora Dalila Dragojević i Filipa Cara, gde mu se ona pravdala da nije želela da uđe u vezu sa Anđelom Rankovićem. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Mensuru Ajdarpašiću.

- Oni znaju da lažu međusobno jedno drugo i da lažu sebe. Mislim da bi bilo bolje da ljudski kažu da su želeli to da rade, a ne da se čupaju sad. Bolje bi bilo da samo kažu da je tako, da su to hteli i želeli, a ne da traže opravdanje - istakao je Mensur.

- Ja sam ustala i rekla ovde da u tim trenucima kad nisam bila sa Filipom, da sam želela da se upustim u nešto novo, pokušala, probala i videla da nije to to. Ali se kajem za tu situaciju. A za razliku od Filipa, kad se pokajem, meni se to ne ponavlja - skočila je Dalila.

- Kako si želela da probaš, kad na klipu kažeš da nisi htela da uđeš u vezu? - pitao je Car.

- Kajem se, j*bem ti život! - rekla je Dalila.

- Dalila je krenula da se pravda Caru i pratila ga do pušionice, ali on nije želeo da je sluša.

- Neću da pričam - rekao je Car.

- A pričaćeš sa drugima pa ćeš sud da doneseš? Hajde, doviđena, sud je donet - poručila je Dragojevićka i otišla.

U današnjoj emisiji "Gledanje snimaka" došlo je do raskida Dalile Dragojević i Filipa Cara, nakon komentara na njen odnos sa Anđelom Rankovićem. Car nije hteo da sluša njene priče, pa je ona prekinula odnos, ali ipak joj je Filip prišao za vreme reklama.

- Dođi - rekao je Car.

- Neću, idi rešavaj sa drugima - odbrusila je Dalila.

- Hajde, kreni sa mnom - nastavio je Filip.

- Video si da sam se pokajala, prešao preko toga... Onda ne moraš da budeš sa mnom, nemoj da mi ispiraš mozak - nastavila je Dragojevićka.

- Šta si rekla? - pitao je Car.

- Mogu sama da izguram - rekla je Dalila.

- Ne znaš ti šta je ispiranje mozga - dodao je Filip, a ona je krenula za njim.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)