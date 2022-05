PEVAČICA OCRNILA DIJU KOSTIĆ: Devojka se bavi svim i svačim za NOVAC! Samo za JEDNU zadrugarku sigurno znam da nije PROSTITUKA

Poslednjih dana u Beloj kući digla se velika prašina oko nove učesnice Dije Kostić.

Dok neki smatraju da je previše bliska sa Nikolom Grujićem Grujom, drugi tvrde da se bavi najstarijim zanatom i da je vrbovala devojke za taj posao. Pevačica Maja Nikolić iznela je mišljenje o aktuelnim dešavanjima iz rijalitija "Zadruga 5".

- Što se tiče Gruje, meni je sve moguće što se njega tiče... Čovek koji je takav i koji prodaje svoju porodicu zarad rijaliti kadra i zarad kombinacije da bi opstao u rijalitiju, znači ne samo sa Dijom, može da bude i sa Dalilom - jasna je bila Maja i dodala:

- Što se tiče nove zadrugarke, kako komentarisati devojku koja se bavi svim i svačim za novac. Njen izbor. Najlakše joj je na taj način da zaradi novac i to je to. Većina njih tamo se bavi najstarijim zanatom, a ima mnogo lepših devojaka od Dije, Ana Korać i Maja Marinković su i zgodnije i lepše od njih iz Zadruge, a ne bave se najstarijim zanatom. Za Maju sigurno znam da se ne bavi time. A to je najlakši put da zarade novac, njihov izbor - rekla je Maja.

