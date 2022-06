BOLEŠTINA! Bivši zadrugari zgroženi Osmakčićima zbog LAŽIRANJA SMRT Markovog oca: Spremni su na sve, NA BOGA NE MISLE

Bivši učesnici "Zadruge" šokirani su vešću da je porodica Marka Osmakčića lažirala smrt njegovog oca Franja, sa sve lažnom umrlicom, samo da bi ga, nakon mnoštva skandala koje je u Beloj kući učinio, "izvukla" iz rijaltija.

Fran Pujas ne može da dođe sebi od šoka zbog celokupne situacije, koju naziva bolesnom i bizarnom.

Čitam juče i pratim sve, stvarno ne mogu da verujem kakva je ovo boleština! Ovo je bizarno, Ovo je nešto najbizarnije što se ikada desilo u rijaltijima svih ovih godina! Mogu da mislim šta je u Markovoj glavi bilo kada su ga izveli na kapiju i rekli mu:"Primi naše saučešće, umro ti je otac", a onda ga taj čovek odveze iz Šimanovaca i kaže mu:"Hej, ne brini, nije ti umro otac, lagali smo da te izvučemo iz "Zadruge"". Bolesno! Pa, pre bih voleo da u rijalitiju mi se rodi troje dece nego to da mi se desi - šokiran je Fran.

- Još mi je bolesnije to što njegov brat ide da štampa ocu lažnu umrlicu, ako stvarno čovek nije umro, gospode Bože! Ako su sve ovo uradili, pitaj Boga onda na šta su sve Osmakčići spremni - kaže Pujas.

- Uf, iskreno sam u šoku. Ne znam ni sta da kažem ni šta da mislim. Pročitala sam već ranije komentare da je sve izrežirano, ali sam bila u fazonu da je to nemoguće i da je to jedna od teorija zavera fanova/hejtera, sve do danas kada sam se uverila u istinitost ovih tvrdnji, pa bih se složila sa vama i onim sto sam pročitala da definitivno ni Holivud nije video! Ja razumem da je roditeljima najteže da gledaju svoju decu u nekim situacijama u rijalitiju, ali za sve moraju postojati granice… Ne zna se gde se vodi veći rijaliti, unutra ili napolju, ovo mi je sve morbidno. Ipak je kraj za manje od mesec dana, moje mišljenje je da se sve moglo izdržati još malo - kaže Jovana, dok je Maja Marinković zbog celokupne situaciju ostala bez komentara.

To su jako osetljive teme, zaista ne znam šta na to da kažem. U šoku sam od cele situacije.

I Nenad Aleksić Ša ne može da dođe sebi od šoka.

Ne mogu da verujem da strah od odgovornosti koju je samom sebi stavio na kičmu natera njega i porodicu da urade nešto tako morbidno.

