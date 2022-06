PLAČE ZBOG DŽEHVE, ALI OKO OVE ZADRUGARKE BI DA SE POTRUDI! Anđelo priznao ko mu se sviđa: Greška je što se nismo PREPUSTILI!

Anđelo Ranković otkrio je kako se oseća prema jednoj zadrugarki.

Naime, on kaže da je trebalo da se prepusti vezi sa Sandrom Rešić.

- Svima je čudan tvoj odnos sa Sandrom, do pre mesec dana si pričao da ti se sviđa Dalila, a onda i Sandra... - rekao je Karić.

- Na klipovima je sve to tako, i ona i ja smo bežali i suzdržavali se da ne uđemo u vezu, ali oboje smo pričali o tome. Postoje stvari koje znamo ona i ja, bio sam u hotelu tri nedelje, ona mi je rekla otuđio si se. Taj hotel je mene umračio i tada se sve to dešava. Ja nisam pobegao on nje i otišao kod Dalile. Desilo se sa Dalilom šta se desilo i to je to, prenaglio sam, ali dopala mi se ona, ne mogu da lažem - rekao je Anđelo.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sandra meni kaže da samo sa mnom može da priča o nečemu spolja. Ne pričamo o rijalitiju i to joj prija. Ovo je nešto drugačije, vidim da mi prija i naša greška je što se nismo prepustili. Plašili smo se bubica i kamera, lepo nam je. Na kraju krajeva, trebalo je i da probamo... Ja sam svestan svega, opet ne radim neke stvari koje bi bile napadne jer mislim da je potrebno vreme za sve, a pogotovo sve i da je ovde ovako, ona razmišlja od spolja dosta... - pričao je Ranković.

foto: Printscreen/Zadruga

- Hoćeš se truditi u spoljnom svetu? - pitao je Karić.

- Hoću, a hoću i da vidim sebe. Ja sam neozbiljan, a žudim za vezom. Ne može devojka da se traži, hoću da vidim i sebe. Voleo bih da se potrudim oko nje i pokažem da mogu biti ozbiljan u svemu tome - priznao je Ranković.

Kurir.rs/K.Đ.

