NEMA POVRATKA, ALI SE I DALJE BORIMO! Dalila otkrila da ne planira da ODUSTANE od Cara, pa šokirala priznanjem: VOLIM GA!

Voditeljka Sanja Marinković je svojim gošćama postavila pitanje kako bi one definisale ljubav u rijaliti i koja od njih je istinski volela i voli i dalje.

- Šta da ti kažem, Sanja - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Magazin In

- Da li si uglavnom dobijala slomljeno srce, kada si sledila svoje srce u rijalitiju - upitala je Marinkovićeva.

- Nije baš uvek tako, ali što se tiče moje trenutne situacije... Pa, kod nas je baš velika borba u pitanju. Da li ćemo opstati, da li ćemo uspeti, da li će to sve biti onako kako smo zamislili, a svesni smo da smo napravili velike katastrofe i kad realno pogledaš, nema povratka za to kompletno naše ponašanje, ali borimo se i dalje! Ostalo je još nešto malo vremena do kraja rijaltija, tu smo, držimo se, imamo i sad svađa i rasprave, ali opet smo zajedno. Mislim da je to najbitnije - kaže Dragojevićka.

- Jesi li istinski volela - upitala je Sanja.

- Jesam, i volim i sad. Filipa, naravno - priznaje Dalila.

- Šta ti je rekao kad si dolazila ovde danas u emisiju - pitala je voditelja zardugarku.

- "Ponašaj se lepo, pazi šta pričaš, navuci majicu, gledaj da ti ne ispadne nešto", i tako, to mi je rekao kad smo bili na izlasku, na kapiji. Neka ga, sladak je kad mi tako priča - zaključuje Dalila u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

03:05 NAKON PRIČA DA JE DALILA PRODALA KUĆU I PARE DALA CARU OGLASIO SE DEJANOV PRIJATELJ! Otkrio da mu je Dragojević SAMO JEDNO REKAO