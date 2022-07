DEJAN MU PLJUNUO U PICU! ĐEDOVIĆ ZGROŽEN DRAGOJEVIĆEM: Priznao kad je sve bio uz njega i šta bi promenio (VIDEO)

Marko Đedović progovorio je o odnosu sa Dejanom Dragojevićem.

Đedović kaže da mu je Dalila prvom priznala da se zaljubila u Filipa.

- Meni je Dalila priznala da se zaljubila u Filipa. Ove godine smo sve pretresli, i meni je dosta, ja sam onaj koji jedva čeka da ode kući. Moji roditelji nisu plakli kod kuće, a ostali su napravili problem... - rekao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sandra Rešić je jedna osoba u kojoj se slaže i razum i glava, a za mene je apsolutni pobednik Stefan Karić, on je oduševio sve i svojim ponašanjem. A ima i onih koji neće da izađu napolje - dodao je on.

foto: Printscreen/Zadruga

- Iskreno ćutim, a osećam se jezivo, jedva čekam da izađem odavde, a pod time mislim na ljude. Mene je šokirao onaj snimak pljuvanja na picu. Nije mi ni do čega ni do svađe niti do bilo čega. Želim da pogledam snimak, a da postoji kao neka montaža. Tamo piše osveta se služi hladna, koja osveta. Meni je Dejanova supruga rekla da je zaljubljena u Filipa, a ja sam bio uz njega i biću veoma razočara kada vidim taj klip, meni je to najveća katastrofa. Ja sam osoba koja je tešila sve cele noći, a bio sam uz tu osobu, da je napravim u boljeg čoveka, boljeg brata... Bio sam tu kada se krvalilo, i opet bih bio tu, umoran sam i smršao sam ali muka mi je od svega što se dešavalo. Mene je ono razvalilo, taj klip mi je nerealan. On govori da to nije uradilo ali ne znam šta bih rekao - rekao je Marko.

Kurir.rs/K.Đ.