DALILA NAPRAVILA ANALIZU ODNOSA SA CAREM OD POČETKA DO KRAJA: Na ovu zadrugarku je bila ekstremno ljubomorna, pomenula Dejana

Dalila Dragojević i Filip Car sedeli su sa Markom Đedovićem pored bazena i prisećali se kako je počeo njihov ondos.

Ona se setila kako nije imala hrabrosti da prizna sebi, a i Dejanu Dragojeviću da se zaljubila i koliko joj je smetala Careva veza sa Sandrom Čaprić.

- Meni je kao bila sprdnja, a onda vidim izađemo na cigaretu, a ja se valjam od smeha. Dejan je tad Čaprićki nameštao bubicu, mene to jeste iznerviralo. Ja sam to primetila i odmah govorila, a on nije govorio momente koje je primetio. Pričala je kako bi svako poželeo takvog muža, a ovaj (Dejan) se smeje i ne reaguje - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao ako napravim gulaš, neće niko znati gde je - rekao je Car.

- On je tad doneo ružu, a ti nisi registrovao. Ja gledam njega i smejem se - dodala je Dragojevićka.

- Mene to da je zanimalo, ja bih joj raskrckao mozak - nastavio je Filip.

- Ona je meni radila nokte, a očima ne mogu da je gledam, samo sebi ne mogu da priznam. Pitala sam je šta se dešava sa njom i Filipom i rekla joj da treba to da reši. Ona mu je prišla, a on joj tad rekao da više ne može sa njom. Posle toga se dešava moj razgovor sa njim, a ovaj dolazi i pita me da li sam se ja zaljubila. Ja sa tim "ne" odgovorom vidim da sam klimava. On tad kaže: "Ako je odgovor ne, a dobro te poznajem, samo neka ne dođe do poljupca i intimnog odnosa". Posle smo otišli u izolaciji, gledamo se, bilo je i pozorište - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ja sam tad već ušao i rekao Dejanu da bi se obesio kad bi video izolaciju - dodao je Đedović.

- Nas su lisice dotukle, možda bismo se još malo vukli, jer ne bi bio bliži kontakt. Kad smo dobili lisice, bili smo ruka do ruke, spojeni kreveti, a bili smo u izolaciji - prisećala se Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.