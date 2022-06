ĐEDOVIĆ SUROVO ISKREN PREMA ANĐELU! Očitao mu životnu lekciju: Ti si NESREĆAN jer ne prihvataš sebe, ODVRATAN SI MI! (VIDEO)

Marko Đedović i Anđelo Ranković razgovarali su u hodniku hotela "Zadruga". Njih dvojica su u poslednje vreme imali žestoke svađe, koje su počele kad i njegovo zbližavanje sa Dalilom Dragojević.

Očigledno da je Marko primetio da se Anđelo nakon sinoćnog emotivnog brodoloma, zbog Teodore Džehverović, ne oseća najbolje, pa je rešio da razgovara sa njim.

foto: Printscreen/Pink

- Kad sam video situaciju, pomislio sam da ovo i mene čeka jednog dana. U pitanju je tvoja ličnost, sebi to ne smeš da dozvoliš. Ležao si sa njom u krevetu, masirao se i provodio dane. Zbog sebe i svog ponašanja, života, sebe kao ličnosti, ne smeš da dozvoliš takvu stvar. Nemoj da pričamo o ljudima koji su te hvalili i pričali da si divan. Neko sa kim se družiš pet dana, ne možeš tako da reaguješ. Ti meni više ne ličiš na osobu sa kojom sam se družio, više ništa nemaš. Sve ono što sam pričao, ne mislim. Nisi lep, odvratan si mi. Nisi pametan, glup si. Meni ti više ni fizički ne ličiš na onu osobu, nemam više vizuealni doživljaj. Ti si meni potrošio godinu dana života, mogao sam da čistim pod, pomognem nekom kome bi to značilo - pričao je Marko.

Anđelo je sve vreme slušao Đedovića bez da izgovori bilo šta, a Marko je nastavio da ga savetuje i skreće pažnju na njegove greške.

- Nikad neću dati nekom toliko na značaju, a vi? Date više na značaju nego roditeljima, prijateljima ili sebi? Znaš šta će tebe da opameti? To što će da te košta prijateljstva. Sledeći put kad budeš u situaciji, naučićeš. Anđelo, ti si nesrećan, jer ne možeš da prihvatiš sebe i to je to. Kakav god da si, šta god da si, moraš da prihvatiš te stvari.

Kurir.rs/M.M.

