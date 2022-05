OTRESEM I TO JE TO! Isplivao snimak TAJNOG RAZGOVORA, Car pokušao da prekrije bubicu a sve se čulo, namerno zaveo DALILU! (VIDEO)

Filip Car za vreme žurke prekrio je bubicu i u razgovoru sa Markom Đedovićem otkrio tajni plan koji se tiče Dalile Dragojević.

Oni su prekinuli vezu, ali je Car rešio još jednom da je iskoristi što je priznao svom cimeru.

- Da napravim haos? Kad voli... Voli biti ku**etina, da je napravim pravom ku**om, kad voli ona to. To ide na moju sramotu, ali... Šta misliš ti? - pitao je Filip Marka.

- Ti si muško, uvek možeš da kažeš da si se šalio. Pritom to nije bio neko sa kim nisi bio - odgovorio mu je Đedović.

- Zato te i pitam. Kad si ološ, da budeš ološ do kraja. Pa šta, tako voli. Cima ona, ja je otresem i to je to - istakao je Filip.

