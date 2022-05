NEMOJ DA VENČANICA POSTANE KRVAVA: Dalila i Car u brutalnom RATU zbog svadbe, bivši par PRETI I PSUJE (VIDEO)

Porodični sastanak na temu međuljudskih odnosa doveo je do svađe Dalile Dragojević i Filipa Cara.

Ona je prekinula njegovo izlaganje da bi došlo do opasnih pretnji.

- Nemoj da postane venčanica krvava... Ne zanima me ni Gruja, ni niko. Nisam ja više neko ko može da trpi neke stvari, nadam se da to razumeš i da ti je to jasno. Mogu ti neki drugi poslužiti kao sprdnja, a sa mnom možeš da imaš normalnu komunikaciju - ubacila se Dalila.

- Za neke stvari si u pravu - rekao je Car.

- Ja tebe nikada ne diram Filipe, a ti pokušavaš da ulaziš u teme koje te se ne tiču. Ja tvoje bivše devojke ne nazivam koleginicama. Je l' ti Ana devojka? - drala se Dalila.

- Ne - rekao je Car.

- Ja ti kažem, ako možeš ispoštuj me, a ako ne, teraćemo se još mesec dana, kad smo mogli osam meseci - nastavila je Dragojevićka.

- Ja ću sada reći 'ne' za tebe, nego za moje neke zaje**ncije... Mnogi se sa mnom svađaju, a ja znam kako ulazim u raspravu - rekao je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

