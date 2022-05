RAT MUJIĆA I DRAGOJEVIĆA TEK POČINJE! Dejan nikad žešće udario na Husu, Dalila uzvratila: Bivši supružnici izneli sav PRLJAV VEŠ!

Bivši supružnici Dalila i Dejan Dragojević nastavili su da ratuju i iznose prljav veš iz svog odnosa.

- Ja toliko znam o Dejanu i toliko je sve daleko otišlo, da ja ne bih više da iznosim. Ne bih da me pitaju šta sam 5 godina radila sa tim čovekom, to neka njega pitaju, neka on priča, ja imam toliko svojih problema. On je meni toliko ljudi prikačio na leđa, na teret, a kad ga pitaju o nekim krucijalnim pitanjima, on kaže: "Imam pravo da sumnjam". Toliko se upetljao, toliko ljudi i imena, da nije ni svestan. Sve što je čuo i načuo, sklopio je u jednu priču, da nek se sad on bori - pričala je Dalila.

- Rekla si mu da će biti iseckan kad izađe - dodao je voditelj.

- Rekla sam mu da "Pazi da on ne bude iseckan" - dodala je Dragojevićka.

- Car je rekao da si ga slagala, da toliko voliš decu, da ne bi abortirala - govorio je voditelj.

- Pitao sam za tu priču za dete u Švajcarskoj, ona je rekla da je težila da ima dete, da nikad ne bi ostavila dete, da nikad ne bi abortirala i da Dejan zna kad su išli na vantelesnu oplodnju, da nije ni rađala, ni abortirala - ustao je Car.

- Ja sam govorio samo istinu. Ne interesuju me ni ljudi, ni tužbe, ako treba idem u Hag da odgovaram, nikog prvi nisam spomenuo, uvredio, čisto stojim ovde i stojim pri svemu. A s obzirom na situaciju, može Huso put po noge, ovim parama na hadž - rekao je Dejan.

- Ako ga je iko savetovao dobro, to je moj otac, a i moja majka. Moja porodica nije radila ništa protiv ovog čoveka, a sad kad je udario on na mene i kad se moj otac oglasio, a on to nije očekivao... Hajde, ja kažem, nije trebalo da pominje Aleksandru. Ja kad legnem, počnem da razmišljam kakvo je stanje napolju. Verujem da je rat, ali ja stojim iza toga, vidi kako se obraća mom ocu. Zamisli koliko ima visoko mišljenje o sebi, da udara na takvog čoveka, koji ga je lepo ispratio. Neka se srami svojih postupaka - dodala je Dalila.

- Da li može da se započne rat tamo gde ga nema? - pričao je Dragojević.

- Očigledno se ovaj čovek nama Mujićima lažno predstavio - nastavila je Dragojevićka.

- I ti si hvalila njegovog oca, pa si promenila mišljenje - rekao je Milan.

- Jesam ga hvalila, jedini je dolazio, ali me je uvredio, mogao je da kaže: "Uradila je šta je uradila"... A šta očekuje Dejan, on je meni ovde opsovao roditelje, nazivao me raznim imenima... - dodala je Dalila.

- Ja nisam nikog dirao, niti specijalno vređao. Tatu nisam spominjao dok nije pomenuta Aleksandra. A onda se on oglasio i ponizio Aleksandru, a time i Dalili. On ne bi trebalo da podržava bludnu ćerku na televiziji kao vernik, kao vernik da ponižava drugu devojku - pričao je Dejan.

- On priča o veri čoveku koji je 30 godina u veri - zamerila je Dragojevićka.

