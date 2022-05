MILJANA ĆE UBITI NEKOGA! Zolina majka van sebe nakon SKANDALA U ZADRUZI! U suzama progovorila o sinu: Kao da je otišao na RATIŠTE!

Tokom podele budžeta u Zadruzi, Miljana Kulić je ukrala budžet od Stefana Karića, a onda je on u inat njoj nagradio njenog bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebicu kome je ona brže bolje htela da baci sve stvari.

Lazar Čolić Zola je sprečio taj konflikt, a onda je usledila nikad skandaloznija svađa između njega i Kulićeve.

Ona se odmah okomila na njega, i počela da ga poliva vodom u kojoj su pikavci, a onda se i bacila na pod kako bi smakla krivicu sa sebe i kako bi se njen bivši dečko Bebica sažalio na nju. Bosiljka Bosa Čolić u suzama je ispričala kako se oseća nakon ovog skandala.

- Evo sad sam pogledala sve, drhtim sva! Ona je bolesna osoba to svi vide i znaju, spremna je na sve. Samo da se sve ovo završi. Znam ja šta ću dalje, sve što sam rekla iza toga i stojim. Ona kad tako nešto uradi ona kaže da je bolesna i da ne zna šta radi pa zna se gde je takvima mesto. Bojim se da ga opet ne napadne. Ona je svaki dan sve gora. Ubiće nekoga. Molim se Bogu da ostane živ i zdrav. Bože pomozi kao da je otišao na ratište, a ne u rijaliti. Okej su neke svađe, pa to je normalno ali agresivno se ponašati i spreman da ubiješ, to još nisam viđela. Shvatite majka sam i jako mi je teško - rekla je Bosa za Pink.rs u suzama skrhana bolom.

Bosa je odgovorila i da li još uvek stoji pri odluci da tuži Miljanu Kulić zbog svega što je izrekla njenom sinu kao i zbog toga što ga je pogodila štiklom u glavu.

- Naravno, rekla sam da stojim iza svega što sam rekla i pre. Na sudu ćemo da vidimo o čemu se radi. Ona je htela njega da ubije štiklom, na sudu ćemo da vidimo da li je ona luda ili šta se dešava - izjavila je Bosa.

