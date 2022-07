ISPOVEST DEJANA DRAGOJEVIĆA DAN PRED IZLAZAK IZ ZADRUGE! Žestoko opleo Dalili: Ona je ološ i SPLAČINA, hvala Bogu pa nemamo DECU!

Drvo mudrosti u Rajskom vrtu, ugostio je i Dejana Dragojevića, koji je otvorio dušu za sam kraj pete sezone i progovorio o svom najturbulentnijem periodu u životu ikada.

- Prošlo je neko vreme, šta sada misliš o Dalili? - pitalo je Drvo.

- Sve najgore! To je takav ološ! To je takva splačina, sa kim sam ja živeo? Sve je bilo lažno sa njene strane! Ne mogu da verujem da sam toliko bio slep, da li je to moguće? Kada sve ovo vidim, gadim se sam sebi! Hvala Bogu pa nemamo decu, zamislite to da sutra deca gledaju... Šibaju se pa ovo pa ono, pa na kraju cveta ljubav? Ljut sam na sebe što sam zbog takve osobe sebi ovakve stvari dozvolio! Sve se radi zarad kamere, zarad vrtenja priče, ja to u životu nisam video! Kada ljudi nemaju obraza ni blama, valjda to tako izgleda. Ništa me ne interesuje, hvala Bogu sve se zabršilo... Bacio bi bombu na tih 5 godina, razneo bih sve... - govorio je Dejan.

- Da li misliš da će da se pokaje? - pitalo je Drvo.

- Ne interesuje me! Što se mene tiče neka se kaje zbog toga što joj se neko prevrnuo kod kuće... I da se pokaje bilo bi lažno, od strane nje je sve korist - rekao je Dejan.

- Kako je moguće da nisi video sve to? - nastavilo je Drvence.

- Ne znam, bio sam mlad i lud, zaljubio se kao tetreb... Borio sam se protiv svega! Ma ja nije bila luda, oni su je zajedno diskvalifikovali, jer je videla sve ono što ja nisam... Sve je vreme pokazalo, na kraju i to muvanje sa Anđelom, pa na kraju je sve igra, pa se opet vrati Filipu... Mislim da se nije desilo sve ono u Zadruzi 3, raskantali bi se mnogo ranije... Jednom je rekla da sam joj se ja kasnije svideo, a ne odmah kada smo se upoznali... Verovatno je želela da se opere slika o njoj, kao što je ovde htela sa Anđelom... Kada sve sumiram, gadim se sam sebi. Žao mi je vremena i godina, jer to ne može da se vratil. Tek sada uviđam neke stvari. Ogorčen sam sam na sebe... Kad se setim onih klopova, ja gledam i sedim i ništa... Pa kako me neko nije udario i izbio ove kečeve da idem ceo život krezav... Ja sam na kraju stvorio sliku koja je meni odgovarala i u koju sam samo ja verovao... - govorio je Dragojević.

- U kakvom si odnosu sa Mensurom? - pitalo je Drvo.

- Nije on loš, bili smo mi dobri, skakao je on za mene više puta... Dobri smo sada, nekada mi ga je žao, kada vidim da ide sam po imanju... Mi smo se posvađali kada mi je rekao 'paša' ne bi li aludirao ne veru, ali to je sve zbog one budaletine koja je želela da me ukanali, a sebe je samo upropastila... Kada je bilo sve ono sa njegovom porodicom i podrškom, bilo mji je žap, spustio sam loptu... Osetim da je iskren... - odgovorio je Dragojević.

- Došao je kraj... Setim se kada si me onda zvao... Mi pričamo, ja izađem pa tumačim svaku tvoju reč... Možda si se nekada i posprdao sa mnom, ali sam ja tu napravio preketnicu neku. Želim da ti se zahvalim na svemu. Biće mi žao kada budem izašao i budem slušao oproštajnu poruku... Hvala ti što si mi pomogao! - dodao je Dejan.

