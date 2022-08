NEMA PAS ZA ŠTA DA JE UJEDE Dejan potkačio Dalilu, Car mu se pridružio: AVIONI, KAMIONI, SVE JE LAŽNO! PAKT BIVŠIh LJUBAVNIKA

Dejan Dragojević i Filip Car, bivši zadrugari i akteri ljubavnog trougla koji je uzdrmao region, našli su se u istoj emisiji, gde su raskrinkali svoju bivšu partnerku Dalilu Dragojević.

Prilikom gostovanja u emisiji "Narod pita" uključili su se gledaoci kako bi prokomentarisali dešavanja u Zadruzi.

Dobro veče, ovde Neša. Pre svega želim da pozdravim našu braću i sestre sa Kosova. Ja Dalilu ne podnosim, ne znam da li ti smeta njeno prezime Dragojević, ali ona ne mora da ga promeni, to da znaš. Kako Caru i tebi nije smetala tetovaža mena njenog prvog dečka? - upitao je gledalac.

- Ne smeta mi, ne piše joj to na papiru. Jedno su papiri, drugo tetovaža koja nije značajno primetna - rekao je Dejan.

- Kako Dalila nema pare nakon izlaska iz rijalitija - rekao je gledalac.

- Rekao sam ja da nema pas za šta da je ujede. Avioni, kamioni, marke kojima se hvalila ne postoje - kazao je Dejan.

- Filipe, ljudino, dobro veče. Kako ti objašnjavaš to što je Dalila imala tetovažu bivšeg - upitao je gledalac. - Svako radi sa svojim telom šta želi. Da smo ostali zajedno, verovatno bi mi zasmetalo. Ona je imala muža, imala istetovirano ime bivšeg, a sa trećim bila. Nemam više šta da dodam - rekao je Car.

- Ja imam ćerku, nije trebalo da se ponašaš tolko loše prema njoj, ipak je ona žensko, kakva god bila - kazao je gledalac.

- Ja nikome ništa nisam obećavao, kule, gradove, automobile. Sve su one znale kakav sam ja zapravo. Ono što sam doživljavao sa Majom, nakon toga nisam imao živaca da trpim bilo koga. Nešto me je vuklo u odnos sa njom, a ipak sam bio ljut na sebe jer sam je želeo. Mene roditelji nisu učili da budem takav. Nikada nisam prebacivao krivicu na nju, a ona je to stalno radila kada sam ja u pitanju. U poslednjem telefonskom pozivu sam je zamolio da se ispoštujemo. Ona je smanjila javno vređanje mene, ja sam to takođe uradio. Cela krivica je spala na mene - rekao je Filip.

- Ti si je doveo do drugog mesta, samo moraš da se naučiš kontroli - rekao je gledalac.

- Neko mog temperamenta ne može lako da se iskontroliše. Pokušavao sam ali mi to nije uspelo - dodao je Car.

