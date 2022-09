SKANDALČINA! Dalila Dragojević NAPUSTILA emisiju uživo, UCENILA voditeljku, a evo šta ju je BAŠ IZVELO IZ TAKTA!

Dalila Dragojević i Filip Car našli su se oči u oči, a Dragojevićka se u jednom trenutku iznerviralo jer se stalno pominjao njen dečko Luka Nikolić. Zato je Dalila pokušala da uceni voditeljku Ivanu Šopić da ne pominju Luku, i da će u suprotnom napustiti emisiju!

U jednom momentu uključio se gledalac koji je Dalilu prilično iznervirao.

- Imao sam jaku želju da se uključim. Moram da postavim pitanje za Filipa Cara. Da li si svestan koliko ti je Anđelo Ranković pomogao jer te je spasio dotičnog zla? - upitao je gledalac.

foto: Printscreen

- I u pravu ste i niste - rekao je Car.

- U pravu sam ja, nego ti izbegavaš - rekao je Luka.

- Jeste u pravu ste. Što se tiče Anđela, on je meni otvorio oči što se tiče Dalile, ali ja sam se opet vratio u tu priču. Ja nisam bio dovoljno inteligentan, ja sam se iz nekog razloga, da li sujeta, kompleks, pa sam se vratio u odnos. Da li je to zbog sigurice neke u vidu se*sualnih odnosa ili društva, mada mi je i odmogao, jer je mene vuklo da se vratim toj osobi. Ja nisam mogao da prihvatim da Dalila gleda nekoga kao mene, smetalo mi je to - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Gospođi Mujić, umetničko Moreno da joj postavim neka pitanja. Zašto si zabranila, da kažemo ogradila se o svoje majke da se ne sme oglašavati, a ona je govorila da je akademski građanin, a svi znamo ko je tvoja majka? - upitao je gledalac.

Ko si ti da postavljaš pitanje o mojoj majci, i da pominješ moje roditelje - vikala je Dalila.

- Koliko su ti visoki plafoni u stanu gde boraviš? - upitao je Luka.

- Dođi da proveriš, ti mali mišu koji se krije iza slušalice - rekla je Dalila.

- Zašto ti je prezime Moreno umetničko? - pitao je gledalac.

- Je l' ja to pričam sa Iskom iz Živinica? Provaljen si, a lažno se predstavljaš. Sram te bilo ti koji si izašao iz Zadruge. Ismetu, izmetu - vikala je Dalila.

- Gospođo Moreno, ti se foliraš. Ti nemaš hrabrosti da odgovoraš, a ti nemaš pravo da vređaš goste. Ne daj bože da se sretnem sa tobom da mi bacaš svašta. Što ti padaju mlečni zubi u 28 godina, ti si niko i ništa - rekao je gledalac.

foto: Printscreen

- Ma Izmet iz Živinica. Prepoznala sam ti glas. Ovo mene ne interesuje, da ja vodim rasprave sa ljudima koji su bili dve nedelje u Zadruzi. Ja ne pričam ni o kome, a svi pričaju o meni - rekla je Dalila.

- Ja moram da se složim sa njom, i ja mislim da ovo nije Isko. Meni nije jasno što se ljudi tako ponašaju. Imali su priliku da kažu sve što su hteli u Zadruzi, a ne ovde - rekao je Car.

- Lepi Mića se oglasio i rekao da sutra ide na ručak sa Lukinim ocem - čitala je Ivana.

- E, nemojte njega provlačiti više ovde. On nije član rijalitija - rekla je Dalila.

- Zamisli ti kakav je to rođendan... Mića dođe na rođendan kao gost, a onda oplete po svima, on je Bog - rekao je Car.

- Neće se pominjati Luka, ako se bude pominjalo, ja ću izaći iz emisije - rekla je Dalila.

- To možeš da pretiš na nekom drugom mestu, ne ovde - rekla je Ivana.

- Onda odlazim iz emisije - rekla je Dalila i napustila emisiju.

- Luka je Maji slao cveće, a on da ne želi da se eksponira ne bi došao ispred pinka da ga snime - dodala je Ivana.

- Ma njega ovo ne zanima, on ode svojim putem, smuva ribe i ćao. On vodi svoji život i lako stupi u kontakt sa tim devojkama - rekao je Car.

- Šta misliš, da li je on njoj rekao da se ne pominje, ili je ona besna jer je on slao svim devojkama isto - upitala je Ivana.

- Ne znam, može on da radi šta hoće - rekao je Car.

kurir.rs

Bonus video:

00:39 Dalila Dragojević iznajmila limuzinu