DALILA O ROĐENDANSKOJ ŽURKI, GOSTIMA, MININOM BIVŠEM: Dragojevićka progovorila o Luki, jedan detalj ju je doveo do LUDILA

Rijaliti učesnica Dalila Dragojević otkrila je kako se provela na rođendanskom slavlju.

Sve zanima i da li su tačni navodi da je u vezi sa Lukom Nikolićem.

Kako je protekao rođendan?

- Još uvek se oporavljam, nisam uspela da dođem sebi, ali uglavnom eksta je bilo.

Koji poklon te je najviše oduševio?

- Svi pokloni jer znam da su svi od srca, ne mogu nijedan da izdvojim. Mislim da se Marijana baš potrudila da naše sve slike, što smo prošle od "Zadruge", pa do sad uklopi u jednu kutiju. To mi je baš bilo jako lepo, ali svi pokloni su lepi.

foto: Printscreen/Narod pita

Jedna osoba privukla je posebnu pažnju, Luka. Mića se danas oglasio i potrvrdio da ste bas dvoje zajedno.

- Ne može Mića da se oglašava jer je Mića bio gost i nema pravo da priča. Dao je mnogo lažnih informacija, ali ne bih ja o tome. Ne bih da pričam neke stvari... Poslala sam mu glasovnu poruku, jer ne ide da komentariše tako nešto pogotovo vezano za mene, a da bude gost na mom rođendanu.

Koji deo izjave ti je najviše zasmetao?

- Pa to da sam ja još jedna recka i te gluposti koje on voli da priča, ali to ide njemu na sramotu.

Šta ti je Luka rekao, da li je porazgovarao sa ocem?

- Ne bih da iznosim, to su privatne stvari. Ne bih da pričam o Lukinim roditeljima, kao ni o Luki, on nije učesnik "Zadruge" i nije javna ličnost. Luka se ne eksponira medijski namerno i ne radi neke stvari namerno, pa ne bih da pričam o njemu. On je bio gost na mom rođendanu i nema potreba da se priča o tim stvarima.

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Je l' te pogađa što ljudi traže mane tvojim odnosima?

- Zavisi koji ljudi su u pitanju, ako pričamo u pravim nikad se neće baviti drugim, osim samim sobom. Ako pričamo šta je krivo, ono što je krivo ne možete ispraviti nikad.

Kako se osećaš zbog susreta sa Filipom?

- Ne znam ko je to. Pozvana sam kao gost, ne znam ko će biti nasuprot mene. Ko god bio, dobro došao. Ako je večeras neko od meni poznatih lica verovatno ćemo pričati o zanimljivim temama, ako je neko koga ne poznajem i nebitan u mom životu verovatno neću imati mnogo toga da kažem.

Kurir.rs/Pink.rs

