"MRZIM IZ DNA DUŠE TOG ALKOHOLIČARA I NARKOMANA ŠTO SEJE DECU" Marija Kulić nikad surovije udarila na Zolu, ovo je bio OKIDAČ!

Lazar Čolić Zola i Kristina Ina Rajzinger prolaze kroz stresan period u "Zadruzi", budući da zadrugarka sumnja da je zatrudnela nakon nezaštićenog seksualnog odnosa.

Kristina je sinoć radila test za rano utvrđivanje trudnoće, koji je bio negativan, a zbog sigurnosti će biti ponovljen. Sve to je prokomentarisala je njegova nesuđena tašta Marija Kulić.Sve to je prokomentarisala je njegova nesuđena tašta Marija Kulić.

foto: screenshot

Marija ne krije da je zgrožena Zolinim ponašanjem.

- Ja bih i Ivana Marinkovića i Zolu, pošto prave decu tek tako, poslala na kastraciju! Zakon da se uvede - jednom si pogrešio, drugi put napravio istu grešku, nema više - počinje priču Marija.

Kulićka kaže da ju je pogodila sinoćnja potresna ispovest Kristine Ine, koja je obelodanila detalje stravične saobraćajke u kojoj je ostala bez oca.

- Meni je juče bilo žao one devojčice Ine. Ona ima 18 godina, ali ne smatram da ona nije zrela. Ipak, devojka je prošla takav jedan period dve godine unazad, zbog nesreće kojoj je prisustvovala, kada je izgubila oca. To je psihički uticalo na nju, kaže da i dalje ima grižu savesti! Ona misli da je ona maltene kriva za smrt oca, a nije, bila je samo dete, otkud zna da li joj je otac bio umoran, pa nije trebalo da vozi ili... Mnogo je teško da se sa tim nosiš celog života. Utučena je, povučena, pogubljena je. Ne zna da li je pošla ili došla, da li joj se sviđa Zola, ni što je spavala sa njim... Bila žurka, dete možda popilo... - rekla je Marija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zola seje, pravi decu svima. Miljana je zbog njega tri puta ostala trudna! Znao je, pričalo mu se da ne sme Miljana zbog terapije koju je pila da ostane u drugom stanju... Bolela ga je ona stvar! Gleda sebe u momentu da zadovolji, takav je, sebičan, nikada nije mislio na druge - kaže Marija, kojoj nije jasno zbog čega se Zola iščuđuje zbog potencijalne trudnoće, kada je i sam priznao da je ejakulirao tokom odnosa, a nije koristio zaštitu.

- Naravno da je vrlo izvesno da će u tom slučaju devojka ostati trudna, pogotovo je to moguće kod mladih devojaka. Nije morao ni da završi, moglo je da ostane malo sperme u kanalu, da to izađe već na početku odnosa i da oplodi devojku. Šta je tu čudno, bre?! Kakvi su to nezaštićeni odnosi?! Ova devojka nije za to da rađa sada, mlada je, ali i istraumirana, treba da priča sa psihologom, da prevaziđe neke stvari.

Marija ne veruje u Zolina obećanja da će biti uz Kristinu Inu kakav god ishod ove priče bio.

foto: Printscreen, Nemanja Nikolić

- Ma, kakvi! Ma, ni slučajno! Pa, to bi bilo isto kao i Ivan Marinković. Eto, on napada Ivana, a isti je takav. Onda nemaš pravo glasa! To su samo priče zarad naroda, zna da je na televiziji, da se sve snima. Zola pravi priču, namerno je sv*šio u nju, kao ranije u Miljanu, da bi imao priću o trudnoći, da bi se o tome polemisalo. Sve radi da bi bio tema broj jedan. Da ti iskoristiš nečiji život, hej?! Život može da joj upropasti zarad svog plasmana u rijalitiju?! To samo može monstrum da uradi, zato ga mrzim iz dna duše! Znam da je kvaran kao kvaran zub - kaže Marija i zaključuje:

- Da sam primetila bilo kada da je Miljanu voleo... Pa ja nisam majka monstrum da je od sreće teram na drugu stranu, a znam da voli njega. Jednostavno, nema budućnosti sa njim. Nema emisije letos u koju nije došao nadrogiran. Da li Miljani i njenom detetu treba muška figura koja je narkoman, alkoholičar, neradnik?!

