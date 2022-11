AFERA SNEG DRMA BELU KUĆU! Maja iznela detalje Miličinog dopisivanja sa Carem, RASKRINKALA je pred svima, ona BRUTALNO uzvratila

Milica Veselinović je prišla Lazaru Čoliću Zoli, nakon njegovog ulaska u Belu kuću, pa ga kroz šifru "sneg" upitala kad će se pojaviti Filip Car u rijalitiju i od tada su krenule spekulacije o njihovom odnosu.

Ovo se nikako nije dopalo Maji Marinković, koja je u toku emisije 'Pitanja gledalaca', otkrila da je Veselinovićeva u spoljnom svetu obasipala Filipa Cara porukama.

- Da li si primetila da Milica sve tvoje bivše želi. Prvo Marko, pa Bilal, a sad i 'Snjeg', čijem se ulasku raduje - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen YouTube

- Fali samo Mensur. To je Filip, ali ja nisam ljubomorna na nekoga. Mene to ne zanima, jer sam ja posvetila vreme svojoj vezi. Ko god da dođe, ja podržavam. S kim će ona biti, ja to ne gleda. Ona nema iks faktor da zadrži te muškarce.Ja sam videla njene poruke napolju sa Filipom, ona mu je često slala poruke - kazala je Maja.

- Filip i ja nismo u dobrim odnosima, to treba da se proveri - rekla je Milica.

foto: Printscreen YouTube

- Ona je deklarisani lažov, ja provereno znam za te poruke. Ja sam se zapitala odakle Milica u celoj toj priči.Ja sam ispratila sve devojčice koje su bile aktuelne u momentu, kada sam ja bila sa Filipom. Nisu se videli, ali je bila navalentna preko poruka. Onda želi da bude sa Milicom, bio bi - rekla je Maja.

- Ne želim da produbljujem tu temu. Sa Mensurom nisam bila, jer je ona bila sa njim. Maja mora da hvali samu sebe, jer nema ko drugi da to čini. Marka sam sada upoznala, Maja je nakon toga bila sa njim. Jedino može za Bilala da se protumači - rekla je Milica

- Ovde se pravi priča kao da su sve one bile sa njih četvoricom, a zapravo se je*u svi sa svima. Logično je da nalete jedna drugoj na dečka. Ja znam dvojicu, koji su bili sa preko dvadeset učesnica - dodao je Miki.

- Meni ne može da se nađe mrlja, nakon mog izlaska iz prošle sezone - rekla je Milica.

- Niko tebe ne napada. Nikada se nisam mešala u tvoju vezu sa Mensurom, ali da sam videla poruke sa Filpom, jesam - dodala je Maja.

foto: Printscreen YouTube

- Ti sve vreme imaš stav da sam ja ljubomorna. Majo, ti si ovde bila sa većinom momaka - kazala je Milica.

- Car nije bio dobar sa Mensurom, niste progovorili dve reči, ne znam čemu onda dopisivanje sa njim - dodao je Miki.

- Ne želim da komentarišem nešto, što se nije pokazalo - rekla je Milica.

- Kija je lepo rekla: Lako ti je biti veran, kad te niko ne gleda, a meni si samo jedan, od milion pogledao' - istakla je Maja.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji