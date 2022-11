RASTURIO JE PRAVI BRAK, ŠTA MU TEŠKO I LAŽAN: Filip Car ulazi u Zadrugu, ima JASAN cilj i to sve za masan HONORAR, ali i zbog ovog

Uprkos tome što su starleta Maja Marinković i jutjuber Bilal Brajlović sklopili brak samo za potrebe šou-programa Zadruga, cela ta situacija u spoljnom svetu ima mnogo jači i ozbiljniji odjek.

Kako prenose mediji, lažni brak koji nema zakonske okvire učvrstio je odnos Maje i Bilala, a to je razbesnelo Filipa Cara, koji je rešio da uđe u „belu kuću“, rasturi vezu svoje bivše devojke i dokaže da je ona još slaba na njega.

- Ljubav Maje i Filipa bila je kratka, ali veoma turbulentna i strasna - počinje izvor blizak bivšem i budućem zadrugaru, i dodaje:

- Nemalo puta kada je tokom ove sezone bila u ljubavnim problemima s Bilalom Maja je Filipa pominjala samo po dobru i naglašavala da ga svi momci u rijalitiju imitiraju, ali da "ono nešto“ ima samo on, te da nijedan, pa ni njen aktuelni dečko i sada rijaliti muž, nikada neće biti Car. Filip prati dešavanja u imaginarijumu, posebno ono što se tiče Maje, a cela njena situacija izazvala je u njemu potrebu da što pre uđe u rijaliti. On je dogovorio uslove učešća, ali kako sada stvari stoje, ulazi u Zadrugu 6 iz sasvim drugih pobuda.

Filp se kroz rijaliti program profilisao kao jedan od najjačih učesnika, a prošlu sezonu je definitivno i obeležio, ali pored finansijskog momenta, u „belu kuću“ ovaj put ulazi i zbog Maje.

- Honorar koji je dogovorio za ovu sezonu, a koji je uspeo i da duplira, ne predstavlja glavni okidač zbog kog će Car postati ravnopravni takmičar Zadruge 6. On želi da uđe i rasturi vezu i brak Maje i Bilala i da dokaže da je ona još slaba na njega. Organizaciju venčanja i samu svadbu koju je gledao jako je teško podneo uprkos tome što je svestan da je sve to samo za potrebe šoua, ipak ono što je usledilo tokom prve bračne noći i Majino priznanje da na neki način voli Bilala i da joj je stalo do njega razbesnelo je Filipa i evociralo mu uspomene na vreme kada je on bio s njom u emotivnom odnosu. Proradila mu je sujeta i čvrsto je rešen da mu glavni zadatak u ovoj sezoni rijalitija bude prekid veze Maje i Bilala - završava izvor za Rijaliti plus.

Iako je prošle godine uspeo da rasturi brak Dalile i Dejana Dragojevića, veza Maje i Bilala Filipu ne bi trebalo da predstavlja veliki problem. Da li je Car za Maju jošk car, ostaje da saznamo čim se useli u imaginarijum.

kurir.rs/alo