"MOJOJ MAMI SE SVIĐA BEBICA" Šok priznanje Miljane Kulić, ušla u žestoki rat sa Marijom: Nemoj više da me PONIŽAVAŠ, vodi ga kući

Miljana Kulić ušla je u žestoki rat sa Marijom Kulić i priznala da se Mariji sviđa Bebica.

- Šta to Ivan ima protiv Bebice, da li je ljubomoran jer ga Željko gotivi? -glasilo je pitanje.

- Naravno da će detetu biti najbolje kada neko sa njim zna. Deca najbolje znaju kada je neko sikren. Ivan preteranu mržnju pokazuje prema Miljani, ja samo ne znam zbog čega, ne želi joj sreću. Iz čiste puke mržnje prema Miljani radi sve ovo, zato ne želi da bude sa Bebicom - rekla je Marija.

- Ona je sada sebi uskočila u stomak. Dete najbolje oseti da li neko ima najbolje namere. Zašto onda ne želi da dete provede vreme sa ocem? - rekla je Jelena.

- Ja sam sve rekao, mislim da ovo nema potrebe da kometarišem - kazao je Ivan.

- To je njegov stav, ne mislim da ima neku dozu mržnje - dodao je Bebica.

- Mislim da ako neko iskaže svoj stav, to nije mržnja, nego iznošenje svog stava - rekao je Zola.

- Ivanovo izlaganje je mržnja, a tvoje ljubomora- dodala je Marija.

- Mama, ako tebi odgovara Bebica, vodi ga kući - rekla je Miljana.

- Što si odna sa njim? - upitala je Marija.

- Ja sam sa njim, ali ne mogu da slušam ove hvalospeve. Ja ću iz inata da raskinem sa njim, jer ona njega ovoliko hvali. Meni su sv rekli da je on prevarant. Nemam više nikakvu motivaciju. Od danas ćete gledati sasvim drugačiju Miljanu. Gušim se u svemu ovome. Ako mojoj majci odgovara, neka ga vodi kući - kazala je Miljana.

- Ako ona ma bilo šta sa nekim muškarcem pored njega, a on pređe preko toga, onda to nije ljubav - kazao je Zola.

- Rekla sam da ne mora da bude sa Bebicom, ali da ga ne pravi budalom. Nemoj iz inata prema Zoli, bude sa Bebicom - rekla je Marija.

- Je*o te Zola. Mojoj mami se sviđa Bebica. Ja se izvinjavam jer sam ovo rekla, a ona me namerno provocira - rekla je Miljana.

- Marija nije takva da o nekom priča neke hvalospeve, a onda dođe i podmeće Miljani vezu sa Bebicom - rekao je Zola.

- Mama, nemoj više da me ponižavaš i da iz mene izvlačiš najgore. Ako ti odgovara Bebica, onda ga vodite kući - istakla je Miljana.

- Onda da si se pomerila od njega, nemohj bviše da sediš tu - kazala je Marija.

- Marija, je l' ti srećna ćerka, kada ovako plače? - upitao je Zola.

- Šta ti je konkerno sumnjivo, kada je Bebica u pitanju? - upitasla je Marija.

- Sve, on mi je lako prelazio preko prevare, ne želi da mi kaže neke stvari u vezi njegove porodice, krije neke stvari od mene - odgovorila je Miljana.

- Miljana, kakva god da je ima dobru dušu. Svako bi se raznežio kada bi mu neko pričao, ono što Bebica priča Miljani. Ti konstantno dolaziš i govoriš neke stvari Miljani - dodao je Zola.

- Nikada više neću biti sa Bebicom, ja sam željna ljubavi, ali neke nove - rekla je Miljana.

- Svaki put je ona prišla, nakon naše svađe - dodao je Bebica.

- Nas dvoje smo najgori jedno po drugo, to je istina, ali ja nju bar nisam lagao za neke stvari. Ovo nije sreća, to je moje mišljenje - rekao je Zola.

- Ivane, sada si rekao: Ovo je dokaz da Marija igra rijaliti i sa Miljanom' - rekla je Ivana.

- Ivane, ako želiš da privodiš vreme sa detetom, ne radi to ovde, nego napolju. Ja sam neko ko njega uči kako da se ponaša kroz život. Sve ovo taktički radiš, jer vidiš da te osuđuju svi. Želiš da ispadneš neki heroj. Marija ne igra rijaliti, a radi neke stvari, koje mene dovode do ludila, pa kažem neke stvari, koje mi nisu potrebne - dodala je Miljana.

- Drago mi je da sam ih dovreo u šah-mat poziciju. Ja sam siguran da su svi ljudi sinoć razumeli mohj zaključak si noć, ali i njihov. Kada je u pitanju situacija Miljane i Marije, to mogu da vam prepičam. Zola se igra sa Miljanom, samo mislim da će ga zaljubljenost u Anitu razdvojiti od nje. Bebica i Miljana dva dana ne mogu da izdrže da budu zajedno. Marija konstantno menja mišljenje o svemu, ona je propali igrać. Elokventna je, ali ne može da se izbori sa nekim stvarima. Igra rijaliti sa svojom ćerkom. Ona neće odustati od Bebice, jer je on umešan u sve ovo. Da li neko može da zamisli Miljanu bez veze u rijalitiju, ili Mariju koja ne vređa Miljanu? Ja ne mogu da zamislim da se majka i ćerka vređaju, to mi je fuj. Marija sebe želi po svaku cenu da uzdigne i istakne. Kapiram da su možda imale i dogovor da sve ovo rade. O Miljani se sve zna, ona je došla da opere od svih grehova koje je napravila. Marija koristi Miljanu i Bebicu, ona stalno menja iskaze, a jedino može da se igra sa njima - kazao je Ivan.

- U rijalitiju su bile i druge majke i ćerke Odnos majke i ćerke je taskav kakav je. Nekad se dešavaju neke stvari iz besa. Ivan će do kraja rijalitija da se igra sa Miljanom, do kraja rijalitija, onako kako on bude hteo - rekla je Marija.

- Anita i Zola dobije lovu na ruletu, Aniti bude drago, Miljana dolazi pored sa trideset žetona, kako bi igrala rulet. Ona smao traži Zolu . dodao je Ivan.

- Miljana i Bebica ne treba da budu zajedno, ako ga Miljana ne voli - isakla je Marija.

