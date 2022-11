"NE ZANIMA ME DA LI JE BEBICINA ŽENA PODSTANAR, A NI SELJAČKA POLITIKA" Miljana Kulić rešila da gleda samo sebe, a ovo je RADUJE!

Miljana Kulić se osvrnula na nedavna dešavanja na imanju u Šimanovcima.

Ona je rekla da se nada da će Ivan Marinković nastaviti napolju da viđa sina.

- Odlično. Drago mi je, mnogo sam srećna zbog novonastale situacije. Svaka čast Ivanu, nadam se da će tako ostati napolju, da će dolaziti da viđa sina. Ne želim da razmišljam da je to urađeno zbog rijalitija i osuda, želim da budem optimista. Napolju ćemo viđati kako se odvija situacija, želim da verujem da ima želju i volju da se vidi sa njim. Juče su igrali žmurke Ivan, Cveta i moj sin. Ja se trudim da ne budem tu jer je Ivan rekao da želi sam na početku da bude sa njim. To je zaista najbitnija stvar u životu, mislila sam da to neće da se reši, ovo ostalu su smešne stvari, Zole, Mole... - odgovorila je Miljana.

foto: Printscreen

Da li si razgovarala sa Marijom o trenutku kad ćete Željku objasniti da mu je Ivan otac?

- Jesmo. Prvo smo mu rekli da je čika, pa Ivan, on kad dođe u apartman kaže: "Igrao sam se sa Ivanom". Fenomenalan je osećaj, nadam se da će se to nastaviti napolju - rekla je Miljana.

foto: Printcsreen7Zadruga

Šta se dešava između tebe i Zole?

- Ništa se ne dešava, niti će se dešavati. Moja mama je dobacila da se mi gledamo, zamerila sam joj to, učinilo joj se. Ja skrećem pogled da ne bi izlazili klipovi. Ta priča je završena. On stalno komentariše Nenada i mene, iznervirao me je, ja sam rekla ono pred Anitom kako smatram i mislim, jer je meni rekao da se igra. Mada mislim da se polako zaljubljuje u nju, više nije onakav kakav je bio za stolom, u duhu je zaljubljenosti. Njoj je cilj da bude u najjačoj priči, naravno da joj se on ne sviđa. Možda se u međuvremenu zaljubila, želim im svu sreću. Ja sam se odljubila, zgadio mi se, po ko zna koji put me je izdao. Ne bih pričala na tu temu. Ljudi koji me ne vole mi žele zlo, a to je Zola - dodala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li misliš da ćeš zavoleti Bebicu?

- On mene voli kao što sam ja volela Zolu. Vremenom ću ga zavoleti više. Meni je to lepo. Njegovi nisu za našu vezu jer sam ga ponižavala sa Zolom, ali to više neću raditi. Idem razumom, a i srce mi više kaže da nije to to, prvi put mi se Zola u životu zgadio. Od toga više nema ništa. Rešila sam više da ne razmišljam o ostalim stvarima, ne zanima me da li je njegova žena podstanar. Gledam samo sebe, a ostale ko j... Sad se svi oglašavaju, a kad god sam pitala, to je bio njihov problem. Ne zanima me seljačka politika - odgovorila je Miljana.

Kurir.rs