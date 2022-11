"LJUBAV JE NEOPHODNA" Sneki kaže da uživa na POSLU, a sad iznela INTIMU i otkrila šta je POKREĆE

Pevačica Snežana Babić Sneki pričala je o svom privatnom životu, i tako otkrila detalje za koje javnost nije znala.

Ona je otkrila i šta želi za Novu godinu.

- Nova godine, nove želje... Meni su uvek želje da nastojim da budem pozitivna i posvećena svom poslu, kao i ljudima koje volim i koji mene vole. Neće se puno razlikovati ni ova sledeća, ja se nadam da će biti samo bolje, bolje i uvek samo bolje - započinje Sneki sa osmehom.

foto: Printscreen/Premijera

Ona se osvrnula i na karijeru, te istakla da je godina za njom bila i više nego radna, ali da joj to i ne pada previše teško, jer, kako kaže, uživa u pozitivnom duhu i vibracijama koje dobije od fanova.

- Meni je ova godina bila malo naporna, i to zbog posla. Dosta sam radila, sav onaj period koji nismo radili je prebačen u ovu godinu, pa su došli i novi poslovi, ali u svakom slučaju, ja volim svoj posao, volim da radim, pa mi to ne pada toliko teško - otkriva pevačica u "Premijeri", pa nastavlja:

foto: Ana Paunković

- "Ja nisam ni prva ni poslednja", "Takmi me, takni", "Hopa cupa", "Sneki rep", "Nije kuća na prodaju", to su neke pesme koje mi se uvek traže po nekoliko puta za veče, ubacim ja nekad i po neku novu reč, pa bude zabavno, pogotovu omladini koja dolazi na moje nastupe, oni su moja snaga. Ma, sve smo izdržali! Što se mladosti tiče, jako je važan kakav duh imaš, kako gledate na probleme, da ste okruženi ljudima koje volite, pozivine misli, pa i ljubav! Ljubav je neophodna, ali ne samo između partnera, ljubav morate gajiti i u svom srcu, tada je sve lakše, ali to je već stvar ličnosti. Čovek mora da radi na sebi mnogo - ističe Babićeva.

