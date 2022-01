SA PARTNEROM SAM KAD ŽELIM, A NEKAD POŽELIM DA SPAVAM SAMA! Sneki progovorila o odnosima, priznala da li se plaši SAMOĆE!

Pevačica Snežana Babić Sneki, koja je nedavno govorila o razvodu od biznismena iz Nemačke, otvoreno je iznela svoj stav na temu samoće, koju većina žena danas smatra nečim negativnim, iako, kako Sneki kaže, to ima svojih velikih prednosti.

Da samoća i usamljenost nisu jedno te isto, smatra i pevačica kojoj prija da je sama i koja ističe da u tome ne vidi ništa loše.

foto: Printscreen

"Mislim da je to velika greška i što se mene lično tiče, na samoću ne gledam kao većina žena sa negativne strane. Meni je samoća izvor inspiracije i to znači da mogu svoje vreme da organizujem kako želim. Znači da mogu da budem s partnerom i voljenom osobom kada želim, kada poželim da spavam sama - ja spavam sama. Kada ne želim da spavam sama, ja ne spavam sama", rekla je Sneki u emisiji Magazin In.

"Mislim da samoća ima mnogo, mnogo prednosti i da ne treba uopšte doživljavati loše reč samoća, a mnogi se zabezeknu u današnje vreme kao da je to nešto strašno. Nijedna žena koja je pametna, samosvesna, uspešna i ostvarena na bilo kom polju, ili čak na više polja, nije sama. Kad god jedna ostvarena žena hoće da napravi kompromis i ne posluša svoju intuiciju, ona je pogrešila", zaključila je pevačica koja i danas izgleda odlično kao i na početku karijere koju nikada nisu pratili skandali.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:55 Čestitke poznatih za 2022: Branka Sovrlić, Sneki, Aleksandra Prijović, Keba, Amar Gile