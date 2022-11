ŠOK! U ZADRUGU ULAZI BIVŠI DEČKO UROŠA ĆERTIĆA?! Bije ga glas ŠVALERČINE, a ON za velike pare raskrinkava kaskadera

Otkako je ušao u šestu sezonu rijalitija Zadruga, o Urošu Ćertiću kruže priče da voli muški pol, međutim, on se svim silama trudi da dokaže da je naklonjen isključivo pripadnicama lepšeg pola.

Od kada je ušao u šestu sezonu Zadruge, njegovi cimeri su ga nebrojeno mnogo puta nazivali homoseksualcem, tvrdeći da imaju dokaze i da znaju s kim je sve bio u spoljnom svetu. On bi svaki put isticao da to nije istina, te da je uvek bio samo sa ženama, i to prelepim, uspešnim, poznatim i slavnim. Međutim, za njega će sve promeniti kada se u Belu kuću useli onaj s kojim je navodno bio u intimnoj vezi.

foto: Pritnscreen

- U Zadrugu uskoro ulazi Urošev bivši partner s kojim je imao kratkotrajnu, ali burnu s*ksualnu vezu. Iako su je krili od očiju javnosti, a kada bi se negde pojavili skupa, svog partnera je predstavljao kao dobrog druga - otkrio je izvor za Rijaliti plus.

- Nekima je čak pričao da mu je dečko zapravo personalni trener, jer se inače bavi bodibildingom i fitnesom - ispričao je izvor.

Prema pisanju medija, produkcija Zadruge je zaista stupila u kontakt sa zasad nepoznatim, a markantnim muškarcem, koji će se uskoro za veliki novac susresti oči u oči sa Ćertićem.

- Sve je dogovoreno i ugovor je potpisan. Zasad se ne zna tačan datum njegovog ulaska, ali je sasvim izvesno da će do njega doći. Uroš, koji je poznat po tome da voli da vređa i ponižava druge učesnike rijalitija, ostaće bez argumenata kada javno bude ponižen, ne zbog s*ksualnog opredeljenja, već zbog lažnog predstavljanja.

Žena Zvezdana Slavnića: On je deklarisani bis*ksualac Zanimljivo je to što je supruga Zvezdana Slavnića Ana Slavnić za Pink.rs potvrdila navode da je Uroš Ćertić bis*ksualac. - Uroš je deklarisani bis*ksualac i dobro radi one stvari s muškarcima. Ja protiv toga nemam ništa, najviše na svetu volim svoje drugove gejeve, ali nemoj se prikazivati onakvim kakav nisi - zaključila je Ana.

