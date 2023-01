MOKA ODGOVORIO NA BRAČNU PONUDU ZORICE MARKOVIĆ: Nisam znao da sam joj interesantan! Dao sud o odnosu Anđele i Zvezdana

Zoran Moka Slavnić oglasio se nakon Zoričine emotivne ponude i prokomentarisao novonastalu situaciju. Osvrnuo se i na navodne "simpatije" Aleksandre i Zvezdana kao i na sinovljev odnos sa Anđelom Đurčić.

Zorica Marković izrazila je želju da postane Zvezdanova maćeha, te je istakla da će sa Vama postati bliska. Kako reagujete na to?

- Nisam znao da sam toliko interesantan. Ona je izostavila Anđelu, jer ona ide u paketu. Znao sam da moj sin vredi, ali nisam znao da sam ja još uvek u igri. Ako ona ima te aspiracije, to podržavam, Slavnići probu ne naplaćuju - istakao je Moka.

Zvezdan je tokom dana više puta dolazio u hotel, u kom su boravile Aleksandra i Zorica, prilikom čega je Markovićeva zaključila da je to zbog varnica, koje su se javile sa Aleksandrom. Da li mislite da u tome ima istine?

- Zvezdan je iskren prema Anđeli. Ona je rekla da bi se sutra udala za Zvezdana u emisiji ''Magazi In'', a moje mišljenje je da to može da potraje, ukoliko ona pristane na intiman čin sa njim, jer su to normane stvari u jednom odnosu. Zvezdan je inače zaljubljive prirode, a i kratak mu je fitilj, mislim da će ona to shvatiti. Ne verujem da Zvezdan trenutno ima aspiracija prema Aleksandri, on je punim srcem ušao u ovu vezu, kao što je i Anđela to potvrdila. Njen način ponašanja, može da promeni njegov. On je odrastao i zreo, razlika u godinama je samo pozitvna, ali vidi da mu je nežnost preko potrebna. Ona je svesna da će mnogi osuditi ovu vezu, kao što i jesu, ali ja na to gledam kao raskid njegove nekadašnje partnerke. Ovo je javno, zato upada u oči - odgovorio je Slavnić.

Kažete da je Zvedan zaljubljive prirode, da li je moguće da uđe u odnos sa nekom drugom devojkom, ukoliko ona ne pristane na intiman odnos?

- Da, jer to nije čin koji se ne podrazumeva u odnosu. Ne mora da bude vulgarno, može diskrentno. Ako do toga ne dođe, onda će do zamene doći - istakao je Slavnić.

Podsetimo, Zorica Marković je danas izjavila kako bi želela da bude maćeha Zvezdanu.

- Možemo svi da budemo jedna familija. Nikad ne reci nikad, jer sve može da se preokrene - kazala je Zorica.

