UŠAO U ZADRUGU ZBOG OGROMNIH KOCKARSKIH DUGOVA! Janjuš dnevno gubio i po 3.000 EVRA, evo koliko ZARAĐUJE u rijalitiju!

Marko Janjušević Janjuš koji je ponovo postao ucesnik "Zadruge 6", a kako tvrdi izvor blizak rijaliti igracu, spreman je da ponovo osvoji bivšu devojku Aleksandru Nikolić.

- Janjuš je odlučio da ovog puta istraje do kraja u rijalitiju. Iako je nekoliko puta izlazio iz "Zadruge" i bio diskvalifikovan, sada je smislio novu taktiku koja mu osigurava opstanak do kraja rijalitija. Unutra se nalazi nekoliko njegovih bivših devojaka, a on za sebe želi samo Aleksandru Nikolić. Svestan je da je ona trenutno sama i da se neće pomiriti sa Filipom Carem, tako da je ovo sada idealna prilika da je osvoji, ali i da sebi osigura opstanak - priča dobro obavešten izvor blizak Janjušu i dodaje:

- To se odmah primetilo i po njegovom ulasku. Krenuo je da priča sa Aleksandrom, provodi vreme, zajedno sa njom pali cigaretu. Osmehuje joj se, ali isto tako se vidi i da Aleks ne skida osmeh sa lica kada ga ugleda. Interesantno je i to da su se oni pre rijalitija dopisivali, te su između njih varnice već počele. Dok je bila sa Dejanom, Aleksandra je Janjušu krišom odgovarala na poruke, kako Dragojević ništa ne bi posumnjao. Rasplet situacije može da bude previše komplikovan u okviru rijalitija, ali će se Marko potruditi da ne otkrije Aleksandrinu burnu i mračnu prošlost. Dodatno razmišlja o tome da će to iznervirati Maju Marinković i tako ce joj se osvetiti za sve.

Kako napominje izvor blizak Janjušu, učesnik "Zadruge" je ovog puta ušao u rijaliti kako bi otplatio kockarske dugove.

- Marko se napolju zadužio i sada mu je rijaliti jedini spas. Obećao je bivšoj ženi da se više neće kockati, međutim ponovo ga je povuklo. Kada je otišao u Nemačku i otvorio lokal, počeo je dobro da zarađuje, ali je nakon toga počeo i da se kocka. U jednom trenutku je izgubio preko 3.000 evra na kocki, te ga je to mnogo iznerviralo. Nije danima mogao da dođe sebi. Cifre koje je gubio su se svakog dana sve više i više nizale, samim tim je ponuda da ponovo uđe u rijaliti bila najidealnija opcija.

Janjuš je, prema rečima izvora, dobro inkasirao ulaskom u rijaliti ako ne bude izbačen pre vremena.

- Marko nam je rekao da je dobio dve hiljade evra nedeljno bez kazni naravno. To znači da ce svakog meseca imati sigurnih 8.000 evra. Ako se uz to uzme da u okviru rijalitija neće imati nikakve troškove, cifra na njegovom računu ostaje čista.

