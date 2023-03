ALEKS NE PRESTAJE DA RONI GORKE SUZE NAD SVOJOM TUŽNOM SUDBINOM! Utučena posle vrele akcije Maje i Cara, jeca na sav glas

Filip Car i Aleksandra Nikolić imali su skandaloznu svađu koja je završila fizičkim kontaktom, zbog čega starleta ne presta je da plače.

Najgore od svega joj, kako je i sama istakla pada izdaja. Ona je otvorila dušu i vidno povređena govorila o sada već bivšem dečku.

- Zdravo Aleksandra, teška noć iza tebe. - kazalo je drvo.

- Ne znam, meni nije ni jasno. Sve mi je neočekivano. Imala sam tokom noći rasprave sa Filipom gde sam pričala, bila sam gruba ali sve to iz osvete jer sam čula da nešto ima sa Majom. Bila sam bahata, povredio me je. Rekla sam molim te samo nemoj odmah da ideš sa drugim ženama, ispoštuj me da ne moram odmah to da gledam nakon raskida. - govorila je Aleks.

- On zna da ja to teško podnosim i da mi je on fokus svega. On mi je rekao obecavam ti da neću imati ništa ni sa kim. Sinoć se završila emisija i uvek predosetim sve. Izađem, pričam sa Bokijem, on mi kaže kao tamo smo samo Zola i ja, međutim meni je bilo krivo za sve, htela sam da se izvinim. Vuče me nešto da ga vidim i ja ga zateknem sa Majom. - nastavila je Aleks.

- Usledile su neke odvratne reči i ružni postupci i neko da mi je pričao da će ovo da se desi, ne bih mu verovala. Izdao me je, ispala sam najveća budala na svetu i mnogo sam pogrešila, ne mogu da se oporavim. Lagao si me sve ovo vreme da me voliš, čim tako nešto radiš. Ja njega volim a ne bi trebalo. Potrudiću se da svaka emocija u meni u umre. - rekla je Aleks.

- Zašto je on tebi sve to uradio? - upitalo je drvo.

- On ima neke fiks ideje u svojoj glavi. Iskopleksirao se zato što je Maja u šemi sa Zvezdanom i Bilalom i na sve to Miljana mu je nešto rekla da ja još volim Dejana, da njega smatraju najvećom budalom zato što je sa mnom. Ne znam ni da li se nešto dogodilo između njih. Anita mi je rekla da nije. - odgovorila je Aleks.

- Misliš li da tu ima prostora za razgovor? - upitalo je drvo.

- Ja i jesam jutros otišla da razgovaram ali samo to. Tako je ispalo. Znam koliko ljudi likuju ovo što se dešava. Jako sam ljuta i povređena i mislim da od toga nema ništa. Ja sam se ovom čoveku dala na tacni. Mi smo bili kao bračni par. On se udaljio od mene. Ja ne znam od očaja šta da radim i kako da nastavim dalje - rekla je Aleks.

