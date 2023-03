TUŽAN DAN ZA ANĐELU ĐURIČIĆ! Crnogorka u SUZAMA traži oprost od RODITELJA, jecajući otkrila kakav je JEZIV SAN usnila

Anđela Đuričić je progovorila od današnjem danu i tome koliko joj teško pada, budući da bi njen brat koji je nastradao u nesreći danas slavio rođendan.

- Danas mi nije dan, iskreno da ti se poverim. Nervozna sam danas, a srećna sam jer je Zvezdan tu, on je tu za mene uvek. Danas nije moj dan. Ja danas 16. mart mi ja haos, sanjala sam porodicu, a to me je dotaklo. Bio je okej san, ali mi nije svejedno. Sanjala sam da sam diskvalifikovana, i da sam pošla kod drugarice, moje kume u Beograd, a onda kući kod moji, a oni su me dočekali kao da se ništa nije desilo. Sve je bilo kao i uvek,a onda sam molila da me vratite kod Zvezdana, a danas ću biti u minus fazi, a 16. mart je i prošle godine pao na pitanjima gledalaca. Bitan je to datum za moju porodicu, iako sam sanjala njih srećne. Meni je sve i svašta u glavi danas - rekla je Anđela pa dodala:

- Moram da se obratim porodici, mama, tata, Jelena, Vuče, volim vas, nadam se da ste dobro i izvinite zbog svega, razmišljam o vama svaki dan, i molim vas da sve bude u redu. Iako vas ne spominjem, ne izlazite mi iz glave. Bez obzira što sam ispala samoživa i što sam mislila samo meni da bude dobro , stvarno nije tako, razmišljam o vama svaki dan. Mama, molim te, samo da sve bude u redu. Nadam da vam nisam neke probleme nanela, jer to ne bih mogla da podnosim - progovorila je Anđela sa suzama u očima.

