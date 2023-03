"HELGA JE JADNA I JEFTINA" Oglasila se Spasojevićkina majka, napala Zvezdana i Anđelu, PONIZILA ih do kraja!

Ana Ćurčić je rekla da je jedina prava devojka u Beloj kući za Bilala Brajlovića, Ana Spasojević sa kojom je porazgovarala o tome. Međutim, nakon saznanja da su dve Ane razgovarale, Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su prebacili Spasojevićevoj kontakt sa Ćurčićevom jer smatraju da je ona samo njihova prijateljica, te je u Beloj kući nastao haos.

Tim povodom majka Ane Spasojević, Slađanom koja nam je prokomentarisala ovu situaciju i oplela po Anđeli.

foto: Printscreen Zadruga

- Iskreno ne vidim razlog čemu zameranja Anđele i Zvezdana prema Ani. To što je Ana dobra sa njima i podrška im je u svemu kroz šta prolaze ne daje njima za pravo da odlučuju ili da se mešaju u to s kim ce Ana da pije kafu, ili ti da razgovara. To što je Ana Ćurčić imala loše mišljenje o Ani, to je zato jer je nije upoznala. Međutim, sad kad je upoznala i uvidela da je Ana sasvim normalna devojka, mislim da je to najviše pogodilo Anđelu i Zvezdana. Opet se vraćam na to da Ana nije vezana ni za koga od njih dvoje i slobodno može da komunicira sa kim hoće i kad god to ona hoće - rekla je Slađana.

- Ponosna sam na Anu jer je prava gospođetina, i stvarno ne vidim čemu potreba njihove ljutnje. Anđelu niko ne voli sem moje Ane. Ona je meni sva onako jadna i jeftina, prava je Helga - dodala je Slađana.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:14 Ana Spasojević se pohvalila medaljama