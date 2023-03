MILJANA PALA U DEPRESIJU ZBOG ZOLE: Lagao me je da nije pipao Anitu! Kulićeva totalno slomljena

Miljana Kulić je u razgovoru sa Drvetom mudrosti otkrila da je u depresiji i da se loše oseća zbog odnosa sa Lazarom Čolićem Zolom.

- Nisam dobro Drvence, u depresiji sam. Od sada me zanima samo odnos sa Zolom i majkom i Željkom. Hvala podršci na poklonima, ali ja sam razočarana u sebe - rekla je Miljana pa dodala:

- Mene ljudi ne vole, ne vidi neke stvari, niko me ne voli. Verujem da samo Zolini ljudi glasaju za nas. Moram da kažem, da me sve muči sa Zolom, ja jesam pogrešila, ali on je mene lagao, da nije pipao Anitu, a sve se vidi njegovi osmesi ka njoj. Razočarala sam se što ga volim, a sve znam da posavetujem samo sebe ne. Aleks savetujem za Bilala, Maju isto, a za sebe sve znam, razum mi kaže jedno, a srce drugo. Meni njegove priče nisu zanimljive, a on se takmiči sa mnom, vidim da mu je to bitno. On je poludeo kada nije bio izglasan na anketi, tada je rekao da neće da bude sa mnom, a on mene svesno i namerno ponižava, čak je i rekao da je sa mnom jer kupuje mir. Nesrećna, sam neraspoložena. Svi odu na svoju stranu a ja uvek ostanem sama, ja pred detetom ne pokazujem svoju tugu, a ja sada postajem svesna da ostajem sama. Niko neće biti tu da me podrži, još tri meseca pa da se trgnem. Meni intuicija kaže, ja osećam neke stvari, mene je Nenad voleo, a Zola me ne voli, a on zna da ja njega volim,a Nenada da volim kao čoveka. Ja ne mogu Nenadu da okrenem leđa, a on nije spavao zbog mene - rekla je Miljana.

Miljana možda je vreme da počneš da slušaš svoje srce - reklo je Drvo.

- Znam ja to, ali ja slušam samo svoje srce, a ne razum. Najgore devojke se ovde peru od prošlosti a ja se ponižavam. Uticao je Marijin povratak na mene pola sata, a Zolino ponašanje me je promenilo. Ljudi me ne vide, a mene neke stvari bole. Rekla sam mu da se mojoj porodici smeju se ljudi zbog mene, mom ocu, mojim sestrama. Ja neću dozvoliti da mi se neko smeje, mojoj porodici, mom detetu, moje dete je malo. Od sada se sklanjam na sve sukobe. i teram svoju priču - rekla je Miljana.

Kurir.rs/S.B.

